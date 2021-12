/Cubanos con D E R E C H O S y familias

EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

“El verdadero orden es el que se

basa en la libertad, en el respeto y

en la justicia, y no en la fuerza”.

Fidel

La verdad como estandarte y viva representación de la realidad del día a día, no de la que se desdibuja intencionalmente en las redes, ha sido, es y será la auténtica esencia de los derechos que disfrutamos los cubanos, que más de ver cumplidos los derechos humanos para todos, nos sentimos verdaderos humanos con derechos.

Hacer historia de ello es desempolvar hechos, políticas actitudes, desde el tratamiento dado por el Ejército Rebelde a los soldados y bandidos capturados, hasta el preludio que significó el rescate del expedicionario caído al mar en plena travesía del Granma que el Ché consideró un gran gesto humano de Fidel y los expedicionarios, que levantó la moral de la tropa.

Con esos antecedentes nació la Revolución, la que colocó al ser humano en su centro de atención, desde los más bisoños hasta los que peinan casi centenarias canas, todos como seres humanos, como cubanos con verdaderos derechos a la vida, a la educación, la salud, al deporte y el arte, a la alimentación, la vivienda, al pensamiento digno y transformador, al uso inteligente y creador de la ciencia, a creer, y sobre todo a leer, como bien vaticinó durante la Campaña de Alfabetización.

Nuevas muestras por este tiempo han dado fe de esos derechos que disfrutamos cuando la estrategia del Estado Cubano para enfrentar la pandemia provocada por la Covid-19, y con la loable actitud y desempeño de nuestros científicos, Cuba ha podido lograr tres vacunas y dos candidatos vacunales, además de comenzar la aplicación de una dosis de refuerzo a toda la población después de seis meses de haber sido inmunizada. ¡Eso sí es defender los derechos humanos!

Por eso, este 10 de diciembre al celebrarse el Día internacional de los Derechos Humanos, los cubanos tenemos suficientes razones para celebrar más de seis décadas de Revolución socialista, con un disfrute pleno y universal de todos los derechos humanos conquistados, que no se circunscribe a una fecha, sino que es una labor cotidiana.



Aunque nuestros enemigos se desgastan atacando a Cuba poniéndola en la picota pública con una supuesta violación de los derechos humanos, contradictoriamente resulta un gran orgullo para nosotros vivir en un país, donde el gobierno se preocupa y ocupa, para lograr el más amplio disfrute de todos los derechos y las libertades fundamentales para todos sus ciudadanos y contribuir a que otros países del mundo alcancen también esas metas, como una demostración de que “todos los seres humanos nacen libres en dignidad y en derechos, según reza en el artículo uno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En Cuba, estos momentos también resultan de una gran significación en materia de Derechos Humanos, específicamente relacionado con el proceso de redacción, opinión especializada y conclusión para su evaluación en la Sesión del Parlamento Cubano, de la versión 23 del “Nuevo Código de las familias”, muy necesario ya en nuestra sociedad, dado que no existe un solo tipo de familia tradicional en Cuba, sino muchos diseños, lo cual implica lograr una legislación que defina, regule y proteja a todas las familias y sus miembros, más allá de sus diferencias. Las leyes tienen que asegurar derechos y responsabilidades para todos.

Por tanto, en sintonía con el texto constitucional aprobado en 2019 y sus principios de igualdad, no discriminación y dignidad humana, el anteproyecto reconoce todas las expresiones de diversidad familiar y el derecho de cada persona a constituir una familia. No crea ni impone modelos, no quita derechos a unos para dárselo a otros; más bien legisla responsabilidades y derechos para todos los hogares.



El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, ha expresado que la actualización del código propiciará el ejercicio efectivo de estos derechos y buscará lo que la Constitución establece como la tutela judicial efectiva de los derechos familiares, y al respecto precisa:

“Nos reunimos con la comisión redactora del Código de las Familias. Se presentó la versión 23 del Anteproyecto, luego de recibir más de 500 opiniones en la consulta a especialistas. Estamos logrando un texto abarcador y consensuado que se parece cada vez más a #Cuba”.



Esa decisión de progresar la concepción del nuevo código introduciendo cambios en cada versión, permite avanzar de una manera diferente en la creación normativa, de modo que se puede, desde el primer momento, transparentar la norma y que exista más participación popular en su elaboración.

El Nuevo Código de las Familias constituirá un documento muy avanzado, una ley con todos los derechos para todas las personas en el que predominan las opiniones de que se atempera totalmente a la Constitución, y resulta ser una expresión de igualdad, que instrumenta los mecanismos que abogan por la correcta institución y el pleno desarrollo de todos los tipos de familias que coexisten en nuestro país, por lo que sus 483 artículos, se adaptan a la realidad cubana y ofrece la posibilidad de respetar y reconocer los criterios de todos. Es un Código que, ante todo, busca la unidad en medio de las diversidades que inevitablemente existen en nuestras familias.

En el Día Universal de los Derechos Humanos, Cuba premia a sus hijos con este nuevo Código de las Familias que otorga múltiples derechos para todos, que tiende puentes y abre puertas, que abraza a todos los cubanos como iguales, con derechos y deberes, protegidos por un Estado de derecho y de justicia social, que reconoce y protege la diversidad en la unidad como parte indisoluble de una realidad social apegada a los principios de nuestro sistema social laico e inclusivo y a los postulados constitucionales aprobados por la inmensa mayoría de la población en el 2019.

“A la raíz va el hombre verdadero”, como indicó Martí, y el camino de la verdad y la libertad, matizan la existencia de los cubanos, cuyo mayor orgullo es ser verdaderos humanos con todos los D E R E C H O S para todas las personas.

Por Sergio I. Rivero Carrasco