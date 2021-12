/Haití decreta tres días de duelo tras explosión que dejó 75 muertos

La cifra de muertos tras el estallido de un camión cisterna que cargaba gasolina en el norte de Haití se elevó a 75, de acuerdo con las autoridades locales, en el desastre más reciente que golpea a la nación caribeña.

El vicealcalde de Cabo Haitiano, Patrick Almonor, dijo en un comunicado que ha aumentado a 75 el número de muertos por la explosión. «Lo que pasó es terrible. Perdimos muchas vidas», afirmó.

Por otra parte, el primer ministro, Ariel Henry, indicó en un tuit: “se decretarán tres días de duelo nacional en todo el territorio, en memoria de las víctimas de esta tragedia que sufre toda la nación haitiana”.

Henry añadió que su administración desplegará hospitales provisionales en el área para ayudar a los afectados.

En las Naciones Unidas, el portavoz Stephane Dujarric habló sobre la tragedia.

«Nos unimos a nuestros colegas allí [en Haití] para expresar nuestro más sentido pésame y solidaridad con el pueblo haitiano, luego de la explosión de un camión cisterna de gasolina durante la noche en la ciudad norteña de Cabo Haitiano», dijo.

La explosión se produjo cuando decenas de personas se reunieron alrededor del camión cisterna volcado para recoger el combustible derramado.

Los hospitales de la ciudad han visto superada su capacidad de recibir a heridos por el accidente.

Una enfermera del Hospital de la Universidad Justinien dijo a un medio de comunicación que no tenían la capacidad de tratar «a ese número de personas seriamente heridas (…) me temo que no podremos salvar a todos».

«Necesitamos recursos humanos y también recursos materiales, específicamente, suero, gasa, y cualquier cosa que pueda ser usada para quemaduras graves», manifestó por su parte la alcaldesa de Cabo Haitiano, Yvrose Pierre.

Almonor explicó que la detonación tuvo lugar luego de que el camión se volcara en horas de la madrugada del martes en la zona de Samaria, en la entrada oriental de la ciudad, y decenas de personas se acercaron para extraerle combustible.

“Los residentes locales acudieron en masa al camión cuando ocurrió la explosión”, aseguró Almonor.

Los heridos, muchos con lesiones que comprometen su vida, fueron trasladados de inmediato a hospitales cercanos. Una imagen publicada por un periódico local muestra a decenas de ellos que son atendidos en el patio del hospital principal de Cabo Haitiano, denominado Justinien.

El director del nosocomio, doctor Calhil Turenne, explicó que debieron atenderlos a la intemperie por falta de espacio y que su personal está abrumado por la cantidad de lesionados que recibieron y el agotamiento de sueros, gasa y otros medios.

La situación es igual de tensa en el Hospital de la Convención Bautista de Haití, donde son atendidos un número no precisado de heridos, según su director, el doctor Euclide Toussaint.

El presidente de la comisión municipal, Yvrose Pierre, declaró a los medios que se precisa de ayuda urgente para atender a los sobrevivientes, mientras que el delegado departamental, Pierrot Augustin, dijo que la ciudad no estaba preparada para una tragedia de esta magnitud.

Según los medios, varios funcionarios locales están presentes en el sitio del incendio para cuantificar los daños, mientras continúan apareciendo cadáveres.

Desde hace varios meses, Haití hace frente a un déficit agudo de combustibles que ha impactado en el costo de la vida. Esta situación ha sido aprovechada por el crimen organizado para secuestrar camiones cisterna y comercializar su contenido a precios exorbitantes.

El Gobierno de Cuba, mediante un tuit del canciller Bruno Rodríguez, expresó su pésame por la tragedia en el país caribeño.

«Trasladamos nuestras sentidas condolencias al pueblo y gobierno de Haití por la pérdida de vidas humanas y los heridos ocasionados por la explosión de un camión cisterna en la localidad de Cap-Haitien. Sean extensivas estas a familiares y allegados de las víctimas», indicó.

Tomado de Cubasi.cu