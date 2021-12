/Mayor responsabilidad individual determinará la suerte colectiva

TERCER REBROTE DE LA COVID-19 EN LA ISLA

El incremento sostenido de casos positivos a la COVID-19 en la Isla de la Juventud en las últimas semanas ha hecho sonar nuevamente las alarmas, luego de meses con una situación epidemiológica estable, pero como entonces la responsabilidad individual sigue siendo la clave.

Estamos seguros por las alertas sanitarias, que la vacunación no nos hace inmune al virus, solo atenúa los efectos para impedir que nos lleve a estadios terminales. Lo único que funciona es la combinación armónica de la vacuna con las medidas de protección personal, las higiénico-sanitarias y sociales implementadas desde el inicio de la pandemia, pero que poco caso le han hecho algunas personas como si la responsabilidad de cuidar la salud personal, familiar y social, solo dependiera del Gobierno.

Mientras se mantuvo la incosteable barrera que significó la cuarentena a viajeros, se pudo contener la enfermedad tras la que se escondía la indisciplina social y la falta de percepción del riesgo de los pineros.

Solo tuvo que abrirse el país y el territorio, comenzar los viajes vía marítima sin la presencia de la cuarentena inicial a viajeros para que se destapara la caja de pandora, y mientras el país contiene progresivamente la transmisión de la enfermedad, la Isla multiplica los casos a diario y se mantiene con una Tasa de Incidencia de 68.3 por 100 mil habitantes, la más alta del país.

Motivado por el cuadro epidemiológico que se ha producido en la Isla con este tercer rebrote que ya suman 90 casos y dos fallecidos, las autoridades sanitarias de la Isla de la Juventud anunciaron este miércoles nuevas medidas en los protocolos de actuación que serán aplicadas de inmediato a partir de la experiencia acumulada por la provincia de Matanzas, Camagüey y Ciego de Ávila en los momentos más cruciales de la transmisión en el país.

En la Reunión del Grupo Temporal de Trabajo más reciente, el doctor Roy Ferrer Ballester, vicedirector de Asistencia Médica, explicó el procedimiento a seguir para la atención en el hogar a los pacientes de bajo riesgo, sospechosos, confirmados y contactos de la COVID-19, lo cual requiere de una gran responsabilidad de las familias, organizaciones de masa, e instituciones de salud de la comunidad.



La parte de la población que sí ha mantenido la percepción del riesgo de contraer la enfermedad, pide mayor exigencia por parte de las autoridades territoriales en la aplicación de las medidas coercitivas establecidas en los Decretos No. 30 y 31, del Consejo de Ministros. Les recuerdo que el No. 30 trata acerca “De las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas”, y el No. 31 establece “De las infracciones de las medidas sanitarias para la prevención y enfrentamiento de la Covid-19”.



En varias ocasiones se ha hecho referencia a la aplicación de medidas coercitivas a los irresponsables como demostración de que todo está legislado, pero lo que se impone ahora es aplicarlos consecuentemente con mayor rigor de manera ejemplarizante, con la visión de que los pineros deben ser informados acerca de las medidas aplicadas a los infractores por los espacios informativos de los medios locales, para que surtan el esfuerzo esperado.

Una vez más se demuestra cuánta razón tiene el Dr. Israel Velázquez, cuando en sus intervenciones diarias en el Noticiario de Islavisión, le insiste a todos los pineros que a no confiarse con la vacuna, porque ella sola no impide que podamos contraer la enfermedad y puntualiza: “De la responsabilidad individual dependerá la suerte colectiva”.

Por Sergio I. Rivero Carrasco