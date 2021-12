Los Cinco en casa. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

Nosotros llegamos a Cuba el 17 de diciembre, pero todo el proceso había comenzado el día 15 de diciembre del año 2014. Ya en Cuba se encontraban René y Fernando que habían cumplido su sentencia y regresado a la Patria.

Ya veía algunas pequeñas señales, como era que Gerardo había sido transferido desde Victorville para Atlanta, un centro nacional de distribución de presos (….) . Otra señal, nosotros ya sabíamos del embarazo de Adriana, y eso ponía en evidencia que había conversaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos.

(…..) El día 15, que era lunes, a las 7:30 am me llamó un guardia y me dijo: Luis Medina, ponga el reloj en el locker y venga conmigo. Era el principio del fin, y yo no me daba cuenta (…). Después de 16 años preso uno piensa que ese momento nunca va a llegar, que no puede ser cierto. Aparece un estado de negación de la realidad tremendo. (…)

Mientras estoy esperando, oigo que el guardia le dice a otro guardia: Este es un caso raro, porque llamaron desde la “Casa Blanca” hoy a las 6:30 am, ordenando que a este hombre lo pusiéramos en el aeropuerto más cercano lo más pronto posible.

Cuando escucho decir “Casa Blanca”, “aeropuerto más cercano”, me dije: ¡eso es Cuba, coño!, y ahí mismo empecé a celebrar. Cuba, la familia, mi pueblo.

(….) Después de encontrarnos Gerardo, Tony y yo y de abrazarnos con tremenda emoción, nos sentaron en una oficina que tenía una mesa larga y al otro extremo un monitor por el cual hicimos una videoconferencia con Cuba. Entonces el compañero de la parte cubana empieza diciendo: Bueno compañeros, tengo el honor de informales que el día 17 de diciembre ustedes van a ser hombres libres y van a estar en Cuba.

Tremenda alegría, pero como nosotros estábamos perdido, no sabíamos ni qué día era ni qué hora, entonces Gerardo pregunta: ¿Pero que día es hoy? Hoy es 16. ¡¡¡¡Mañana entonces!!!!

Tomado de Cubadebate.cu