/La economía cubana se recupera y proyecta para 2022 un crecimiento del 4% de su PIB (+Video)

El vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, presentó el proyecto del Plan de la Economía para 2022

Alejandro Gil Fernández Foto: Jose M. Correa

En el primer trimestre de 2021, la economía cubana decreció un 13.4 % con respecto a igual período del año anterior, resultado que tiene como principal causa la persistencia de las afectaciones por la COVID-19, en comparación con un primer trimestre de 2020, en el que recién iniciaban los primeros casos en el país, detalló el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, al presentar el proyecto del Plan de la Economía para 2022.

Sin embargo, acotó, luego de siete trimestres consecutivos de contracción, la economía en 2021 no decrece, sino que rompe esa tendencia e inicia una fase de recuperación, lo que se evidencia en el estimado de un crecimiento del PIB a precios constantes en el entorno del 2 %, al cierre del año, aun cuando no se cumple la meta de planificada del 6%.

Foto: Granma

Al analizar estos comportamientos, destacó que hay varios elementos a tomar en cuenta, entre ellos, el impacto de la pandemia, el recrudecimiento del bloqueo, «que se mantiene presionando y actuando para cortar las vías de suministro de las divisas y de los recursos que el país demanda».

Todo ello, unido al crecimiento de los precios de importación, de los fletes y las afectaciones provocadas por las cadenas logísticas de transporte marítimo internacional, que han impedido disponer oportunamente de recursos, subrayó el vice primer ministro.

Es preciso reconocer —indicó— el esfuerzo realizado este año para, en medio tal escenario, no solo haber resistido, sino también haber avanzado en varias actividades, incorporando nuevas medidas para dinamizar la economía.

Destacan, en tal sentido, las adoptadas para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista; el perfeccionamiento de los actores económicos; el incremento de las producciones agropecuarias; el trabajo en los barrios; la atención a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad; y la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.

Entre los objetivos priorizados del Plan de la Economía para el 2022, Gil Fernández aseguró que se busca avanzar hacia un proceso de estabilización macroeconómica, en la recuperación del papel del peso cubano; estabilizar el sistema electroenergético nacional; transformar el sistema empresarial estatal y descentralizar las competencias en función de una mayor autonomía en los municipios, para impulsar el desarrollo territorial.

Como parte de esa proyección, de continuar la gradual recuperación económica y social del país, se estima para el 2022 un crecimiento del PIB en el entorno del 4%, a partir de la apertura de las principales actividades económicas del país, la recuperación del turismo, y las ventajas que nos da el control de la pandemia, sostuvo.

Sobre la inflación, —un tema de gran impacto no solo para Cuba, sino que afecta igual al resto del mundo— reconoció que inciden varios factores que son explosivos, como la ralentización o paralización temporal de las principales actividades productivas, o la inyección de paquetes de estímulos de protección sin respaldo productivo.

En este punto, ejemplificó que nuestro país usó, del Presupuesto del Estado, cerca de 2 millones de pesos para poder pagar a los trabajadores que estaban al 60% del salario, sin trabajar.

Asimismo, está el incremento de los costos de importación, una generación de mayor demanda con menor oferta y el consabido impacto que ha dejado la pandemia en la economía internacional, afirmó. «Son problemas comunes, pero en el caso de Cuba se suma además un bloqueo recrudecido, que busca siempre la oportunidad para asfixiarnos y acabar con la Revolución».

La Isla está insertada en ese escenario, y, sin incluir los daños de este bloqueo, hemos dejado de ingresar en los últimos tiempos más de 3 000 millones de dólares, apuntó.

Foto: Granma

Señaló, además, que el enfrentamiento a la COVID-19 ha supuesto un incremento de los gastos en divisas para atender a nuestra población, porque para la Revolución la salud de nuestra gente siempre será una prioridad.

A ello, se suma que el país ha tenido que enfrentar un incremento exorbitante de los precios de las importaciones y la disminución de los rendimientos agrícolas por limitaciones con los insumos, lo que encarece los costos reales.

Ninguna de esas causas tiene que ver con la Tarea Ordenamiento, con su diseño o implantación, como algunas personas han querido mostrar.

Cuando se habla de inflación, dijo, hay que entender que es el crecimiento generalizado y sostenido de los precios en un periodo de tiempo. Sin embargo, en nuestro caso, no sucede así, ya que hay un conjunto de precios que, desde el mes de enero hasta la fecha, no han sufrido transformaciones y que son básicos para la sociedad, dígase la tarifa eléctrica, del agua, el precio de los combustibles, de la canasta familiar normada, del gas, especificó. «Y en eso, la inflación es 0».

INCREMENTAR LA OFERTA Y LAS PRODUCCIONES, LA MEJOR RECETA CONTRA LA INFLACIÓN

Entonces, ¿de qué tamaño es la inflación en Cuba?, comentó.

Lo primero —dijo— es desmontar la matriz de opinión de que es del 6900%, este índice lo que ilustra son las relaciones entre el sector estatal y no estatal, en el caso de que el primero tenga que comprar el dólar al tipo de cambio informal.

En tal sentido, acotó que el diseño de la inflación en el país era del 60%, y que, por ejemplo, en el mes de enero era del 44,1% y al cierre del mes de octubre era del 69,5%. Esto significa que, contra lo diseñado, la inflación está casi diez puntos por encima, y eso afecta directamente la capacidad de compra del salario y de las pensiones, precisó.

«¿Dónde se expresa más esa inflación? En los precios de oferta y demanda, en los precios del mercado estatal y no estatal, pero, sobre todo, porque existe mucha especulación y reventa, y eso es lo que hay que combatir».

El camino para frenar este problema, sostuvo, no es restituir la capacidad de compra del salario, pues nos conduciría a más inflación, y se convertiría en el cuento de nunca acabar.

El camino tampoco puede ser topar todos los precios de la economía —sobre todo los de oferta y demanda—, pues para hacerlo debemos tener garantía de que se pueda cumplir y que después los productos no se pierdan de la tarima y, al final, se revendan a un precio mayor. La medida más efectiva es incrementar la oferta, porque cuando ello sucede, los precios van tomando su nivel, destacó.

Consideró, igualmente, como respuestas al fenómeno, ampliar las ofertas, darle mayor valor agregado a nuestra economía, con nuestros propios recursos y recetas, así como aumentar las producciones y no trasladar las ineficiencias a los precios.

En correspondencia con los objetivos de este Plan, el esfuerzo principal se debe concentrar en nueve acciones.

Entre ellas —comunicó—, se encuentra atender las transformaciones en la empresa estatal socialista, evaluando su impacto en la eficiencia y el incremento de la productividad; continuar el seguimiento al perfeccionamiento del comercio interior; cumplir el plan de circulación mercantil minorista estatal en pesos cubanos; y controlar el impacto de las medidas que se implementan para la atención priorizada a personas, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad.

«También requiere una especial atención el seguimiento al proceso de descentralización de competencias a los municipios, así como en el fortalecimiento de los sistemas productivos locales, encadenamientos productivos y el desarrollo territorial».

Otra de las prioridades, señaló, es garantizar el control de gastos a todos los niveles presupuestarios, potenciando el ahorro; asegurar la eficiencia del proceso inversionista; redoblar los esfuerzos para la captación de inversión extranjera directa; y priorizar la producción nacional de alimentos.

Al concluir, el vice primer ministro afirmó que el bloqueo es el principal obstáculo para nuestro desarrollo, pero aquí estamos, conscientes de los problemas por resolver, orgullosos de no solo resistir, sino también de avanzar en las trasformaciones de la economía y que nos sitúan en mejores condiciones para aprovechar el proceso de recuperación gradual, ya iniciado.

«Son retadores los objetivos trazados para la etapa, incluyendo el crecimiento del PIB para el 2022, mas, con el trabajo conjunto y el aporte de todos los actores económicos y de nuestro heroico pueblo, demostraremos que Cuba no solo vive y resiste, sino que también avanza y vence».

Tomado de Granma.cu