/José Martí: una totalidad imposible de abarcar

En ocasión del natalicio de nuestro Héroe Nacional te ofrecemos, de la mano de uno de los hombres más conocedores de su obra en el territorio, el profesor Julio César Sánchez, 10 aspectos de la vida de nuestro Apóstol que quizás no conozcas.

José Martí, obra de Jorge Arche pintada en 1943 y que pertenece a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes

1- Medía 5 pies y unas pulgadas y pesaba130 libras.

2- Quedó lesionado de por vida por los trabajos forzados en las canteras de San Lázaro con llagas por todo su cuerpo. Padecía, además, de sarcoidosis, del corazón y el estómago, sobre todo después que lo intentaran envenenar el 16 de diciembre de 1891. Debido a ello pasó 30 días sin ingerir alimentos y siete grave. Lo salvó Paulina Pedroso, una negra Lucumí, que de seguro acudió a su fe y sus deidades.

3- Fue sometido a cuatro operaciones en un testículo hasta perderlo, lo cual no le impidió tener un hijo y una hija. Ese dato fue ocultado por mucho tiempo, pues consideraron que lesionaba la virilidad de un hombre, algo muy lejano al concepto de hombre que tenía Martí y que estaba por encima de todo eso.

4- Le gustaba el chocolate y era un cafetero empedernido, por eso escribió: «¡Oh café, padre del verso, oh! No sé qué misterioso comercio con el alma tiene el café».

5- Fue un hombre sin amor por el dinero ni lo material. Del que tenía ofrecía y prestaba con frecuencia a los más necesitados. Cuando hacía una traducción importante, por ejemplo, con los 8 pesos que ganaba, en vez de comprar zapatos porque andaba con pares rotos, se compraba una obra de arte para alimentar su espíritu.

6- Caminaba subiendo los escalones de 2 o 3, a grandes zancadas. Esta es una de las tantas muestras de su temperamento nervioso.

7- Hablaba bajito y pausado. Cuando llegaba a un lugar donde había mucha gente ignorante no se jactaba de su sabiduría, más bien trataba de no sobresalir, pues pensaba que no era bueno que ninguna cabeza sobresaliera por encima de las otras cuando todas las demás estaban en desventaja.

8- Cuba para él era lo primero: su amor más grande, el motivo de muchos de sus sufrimientos, la palabra que llevaba en el anillo de su mano izquierda, hecho con los hierros que arrastró en las canteras de San Lázaro. Hay una anécdota muy ilustrativa de este amor y es cuando le están haciendo una entrevista en Jamaica en inglés y cuando le preguntan qué creía de la anexión se le olvidó que estaba hablando en ese idioma y comenzó a responder en español, entre molesto y apasionado.

9- Vivió en comunión con todos los seres vivos: con el enemigo, con las plantas, con las fieras… esto es de lo que más impresiona en la vida de Martí, el espíritu tan cosmogónico y ecuménico de un hombre que llega a decir: «no quiero manos que quiten la vida».

10- Fue a la guerra sin bigote y pelado. La última vez que lo pelaron le preguntaron si le quitaban las canas y le echaban loción, y la respuesta a ambas cosas fue «no». Cuando terminó, pensó que había sido muy duro con el barbero y trató de disculparse: «Le dije que no me echara loción porque no la uso y le dije que no me quitara las canas porque voy a vivir tan poco que no va a haber tiempo de que salgan otras para hacerle compañía». Es decir, entre las curiosidades de Martí, la más terrible de todas es que sabía que iba a morir pronto y por eso lo iba anunciando: «yo soy el muerto vivo» .

Muerte en Dos Ríos, obra de Carlos Enríquez pintada en 1957 y que pertenece a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes

Por Redacción web