/En nuestro jardín la Corona de Cristo

Corona de Cristo, así se le conoce a esta planta originaria de Madagascar, la cual se desarrolla en barrancos, laderas y terrazas, a media sombra y a pleno sol, principalmente.







Es de uso ornamental y su nombre común hace alusión a la corona de espinas que se impuso a Jesucristo antes de su ejecución.

Se reproduce de manera simple a través de esquejes de punta: Se corta un tallo o sección del tallo central, debes guardarlo en papel absorbente por 3 días y, pasado este tiempo, humedece el corte y plántalo en una maceta pequeña.

La Corona de Cristo no lleva mucho cuidado, aunque hay que ser cuidadoso con su sustrato, pues la planta no necesita un suelo muy rico en nutrientes, pero sí un sustrato que no retenga el agua ni la humedad durante demasiado tiempo. Si plantas en jardín, busca una zona donde el agua no se estanque cuando riegas.

Por Yuleidy Soto