/La estancia de Martí en Islas de Pinos: Un viaje del infierno al paraíso

Quizás no exista nadie en la Isla que pueda educarnos de manera más elocuente y hermosa en el ideario martiano, que el escritor, profesor universitario e historiador, Julio César Sánchez.

En el aniversario 169 del natalicio de José Martí, dialogamos con él acerca de la influencia que tuvo en el Apóstol cubano su paso por la entonces Isla de Pinos.

«La Isla para el joven Martí puede no haber sido el paraíso, pero ya no era el infierno de donde venía y así lo ratifica en el «Presidio político en Cuba» cuando escribe: “…Dantes no estuvo en presidio, si hubiera estado, hubiera escrito el infierno y le hubiera quedado mejor porque era una copia lo que iba a hacer…”

Martí lo que vive en las canteras de San Lázaro es un infierno dantesco, de lesión a la dignidad humana con episodios como ver azotados a un niño de 12 años y a un anciano de 76. Hay un momento en esta misma obra donde narra los horrores del presidio que Martí dice “… el médico tenía la viruela en el alma…” porque no quiso atender a un infante que estaba enfermo. Entonces, con esa carga de desastre moral y físico llega a Isla de Pinos.

Nosotros no deberíamos hablar de la estancia de José Martí en el Abra porque la palabra «estancia» se parece a vacaciones, y él estuvo aquí como un tránsito. Isla de Pinos es para José Martí un momento de resurrección.

Comienza aquí a despojarse del odio por la experiencia vivida en las canteras de San Lázaro porque entiende que el odio no es energía revolucionaria. Y cuando hablamos de revolucionaria estamos hablando del giro poderoso de los astros movidos en una persona por el sacrificio y la capacidad evangélica de dar la vida por el otro… si nosotros no entendemos eso no hemos entendido nada de Martí.

Porque a fuerza de politizarlo tanto le hemos quitado a veces las profundas raíces espirituales. Martí es una totalidad, pero no solo eso, es una totalidad imposible de abarcar. Es eso de “… yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy…”

Cuando leemos «Abdala» aparecen las palabras odio y rencor, pero cuando Martí llega a Isla de Pinos comienza ese dulce proceso de resurrección. Por tanto, la naturaleza de Isla de Pinos, la familia de Isla de Pinos, las manos salvadoras de Trinidad Valdés, las montañas de mármol, los cantos de los pájaros, el monte, las miradas desde las alturas, rompen el enigma, digamos, la maldición de las pesadillas que torturaron a Martí en las horas que durmió en Isla de Pinos e incluso cuando estaba en España y así lo cuenta “… veo a esos hombres arrastrando cadenas…”.

Entonces en Isla de Pinos Martí se libera del odio, de la pesadilla, para comprender, para sedimentar el amor como energía revolucionaria, eso es lo más poderoso de la estancia de Martí aquí. Es a lo que los griegos le llamaban anagnórisis, el reconocimiento de sí mismo.

La Isla de Pinos está llena de símbolos muy martianos: “…la montaña único caballo digno mío…”, escribía él. De lo que podemos interpretar que su caballo no es cualquier caballo, es la montaña, y ¿qué es la montaña si no es una altura, una elevación, si no es lo gigante, lo que no se puede destruir con el tiempo? Que venga a parar entre dos montañas marmóreas, donde, además, tuvo lugar el mayor enterramiento de aborígenes encontrados en Isla de Pinos y por tanto es un lugar de la muerte y la oscuridad, un lugar de la resurrección, un lugar de la altura, un lugar del caballo de Martí… es una metáfora de mucha fuerza.

Lo segundo, el Abra tiene el arroyo y la montaña, y Martí dice en los versos sencillos “…mi templo en las montañas…”. Las montañas más cercanas no son otras que las de Sierra de las Casas y la salida del sol que venía para bañar justamente su ventana -¿Existe símbolo más poderoso?- y en el patio con el frontispicio de la casa, el reloj de sol para medir el tiempo, el tiempo del héroe, el tiempo del ciclo. ¿Por qué asocio el reloj al ciclo? Porque el reloj de sol era capaz de marcar la hora simultánea en Cuba y en España como quería Sardá.

No podemos quedarnos con un joven que pasa por aquí, lo que pasa por aquí es el sentimiento de un Apóstol, es cierto que tiene 17 años, pero lo que pasa por aquí es un curandero espiritual, un taita, un héroe, un poeta, que eso no sucede mucho en la historia: que un héroe sea al mismo tiempo un poeta.

Aquí Martí lee la biblia y después regala un crucifijo a Doña Trina. Para mí eso último es un dato mayor porque después las mujeres de Tampa le regalan un crucifijo a él de caracoles y de conchas y el día de morir escribe: “…Por Cuba estoy dispuesto a clavarme en la cruz…”. Por eso se me ocurre pensar simbólicamente que la cruz pinera es ese resumen de las cruces de Martí, que aunque no la haya conocido esa cruz que estaba en nuestras cavernas es la tríada con la que él regaló, la que le regalaron y en la que él clava: “por Cuba estoy dispuesto a dejarme clavar en la Cruz”.

Por tanto la estancia de Martí es más que una pasada donde no me lo imagino callado en un rincón con el alma osca, me lo imagino amando, pensando, soñando, preñado de utopía, dialogando con los que estaban deportados de aquí y con los que pudo confabularse con guiños, con pocas palabras, con lecturas de periódicos.

Acercarse a Martí en Isla de Pinos es verlo también en la literatura, en la poesía, en el canto, en la imaginación, en las cartas que se quemaron y ya no están como las que Nelton Pérez escribió de una manera intuitiva, imaginativa en «Infidente» que me dan ese posible Martí y sobre todo esa partida definitiva donde le dice a la madre: “…Hoy con tus natales quiero cantar…” pero le hace la imagen que vuelve a Isla de Pinos sin mencionar el nombre. “…No trinan como allá los pajarillos, no aroman las frescas flores, ni el cielo azul que me enamora, ni se escucha el cantar feliz de los felices labradores…“ ¿Cuál fue la última imagen del campo cubano que se lleva José Martí? No fue la riviera de la Bahía de la Habana, la última imagen del campo cubano que se lleva José Martí en su primera deportación, es Isla de Pinos. No me extraña que Lezama Lima haya desenfundado a Isla de Pinos en el capítulo 7 de «Paradiso» para decir: “Ven para que conozcas la naturaleza verdadera del lenguaje”, por eso pienso que Isla de Pinos es la Isla donde Martí resucita para otra vida».

Por Redacción web