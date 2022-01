/Xiomara Castro jura como presidenta de Honduras: Un “hecho histórico” que “rompe cadenas y tradiciones”

Xiomara Castro toma posesión: “La Presidencia de la República nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras. Han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó nuestra independencia”. Foto: AFP.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y la jueza de paz Karla Romero, juramentaron este jueves en Tegucigalpa a Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), como presidenta de Honduras, en una ceremonia a la que asistieron cancilleres y vicepresidentes de varias naciones de las Américas, el presidente electo Gabriel Boric y el rey de España.

El exmandatario de la nación centroamericana Manuel Zelaya (2006-2009) impuso la banda presidencial a Castro, como símbolo del retorno a la democracia, arrebatada con el golpe de Estado de 2009 y mancillada en 12 años de gobierno del nacionalismo.

Los designados presidenciales Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras; Doris Gutiérrez, de Innovación y Unidad, y Renato Pineda, de Libre prometieron “ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, durante el periodo 2022-2026.

Xiomara Castro es la primera mujer presidenta en 200 años de república, elegida en una contundente victoria en comicios que marcaron un alto nivel de participación popular. Foto: AFP.

A la ceremonia en el Estadio Nacional de Tegucigalpa asistieron, entre otras personalidades, los vicepresidentes de Cuba, Argentina y Estados Unidos, Salvador Valdés Mesa, Cristina Fernández y Kamala Harris; el canciller de México, Marcelo Ebrard, y el rey de España, Felipe VI.

También el presidente electo de Chile, Gabriel Boric; los expresidentes de Brasil, Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, y de Bolivia, Evo Morales, así como el canciller de Venezuela, Félix Plascencia, y el vicecanciller de ese país, Rander Peña.

Desde este 27 de enero, los más de 1 700 000 votantes en los comicios generales del 28 de noviembre de 2021 esperan el cumplimiento de las promesas electorales vinculadas al combate a la corrupción, el narcotráfico, la pobreza, el desempleo y la criminalidad.

“La catástrofe económica que recibo no tiene parangón en la historia del país y esto se refleja en un aumento del 700% de la deuda y de la pobreza, que se elevó a 74%” (…) “Somos el país más pobre de América Latina. Eso explica las caravanas de migrantes que huyen hacia el norte buscando una forma de subsistir sin importar el riesgo para sus vidas”, dijo tras recibir la banda presidencial.

Combate frontal a la corrupción, restablecimiento del respeto al ser humano

Xiomara Castro saluda a sus seguidores en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, el 27 de enero de 2022. Foto: AFP.

En su discurso de investidura, entre vítores de los presentes en el Estado Nacional de Tegucigalpa, Castro destacó el hecho de que es primera mujer mandataria en toda la historia del país centroamericano, lo que calificó de “hecho histórico” que “rompe cadenas y tradiciones”.

“La presidencia de la República nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras. Han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó nuestra independencia”, afirmó.

Durante su discurso, la nueva presidenta de Honduras mencionó la alta tasa de pobreza del país centroamericano, del 74%, la corrupción y la falta de transparencia de los Gobiernos anteriores.

“El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos doce años y lo recibo en bancarrota, el país debe saber qué hicieron con el dinero y donde están los millones de dólares que sacaron en préstamos.

“Mi Gobierno no continuará la vorágine de saqueos que ha continuado a las generaciones de jóvenes la deuda que contrajeron a sus espaldas. Debemos arrancar de raíz la corrupción de los doce años de dictadura”, dijo.

La exprimera dama aseguró que en los próximos cuatro años su Gobierno está comprometido “con nuestra propuesta del socialismo democrático, a sentar las bases de combate frontal a la corrupción, para que estos hechos que nos han avergonzado jamás vuelvan a repetirse”.

Añadió que la refundación del país centroamericano comienza por el restablecimiento del respeto al ser humano y se comprometió con “no más narcotráfico, ni crimen organizado”.

“No más escuadrones de la muerte, no más silencio ante los feminicidios, no más sicariato, no más narcotráfico ni crimen organizado”, dijo.

Tomado de Cubadebate.cu