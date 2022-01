/“José Martí, el ojo del canario” es un eslabón más de mi amor por Cuba

Fernándo Pérez en visita a la finca museo El Abra en diciembre de 2010. /Foto: Jaime Prendes

El filme “José Martí, el ojo del canario”, del cineasta Fernando Pérez, que recrea pasajes de la vida del Apóstol entre los 9 y los 17 años, período en que comenzó a decodificar Cuba, a germinar su amor por ella y a sedimentarse el ideal de defenderla a cualquier precio, es una de las obras imprescindibles del cine cubano porque reconstruye una etapa de la vida de Martí poco documentada y lo hace desde una investigación histórica rigurosa y con la habitual maestría y sensibilidad que le imprime Fernando a lo que toca, pero sobre todo por devolvernos a Martí, no desde altares, no desde un busto de yeso, sino en toda su dimensión humana que es la única manera de entender realmente su obra y hacernos creer que es posible, al menos, aspirar a ser como él… porque se puede emular a los hombres, pero no a los dioses.

A propósito del aniversario 169 del natalicio del Héroe Nacional cubano, Fernando Pérez concedió esta entrevista acerca de su película, en exclusiva, a nuestra redacción web.

“José Martí: el ojo del canario” ¿nace de un deseo personal o de un móvil externo?

«Nunca pensé hacer una película sobre José Martí.

El pensamiento, vida y obra de Martí adulto es un boscoso universo ante el cual una película quedaría pequeña por su inalcanzable dimensión.

La idea formó parte de una serie sobre los libertadores latinoamericanos y partió como propuesta del actor español Sancho Gracia al productor José María Morales (Wandavisión). Ambos le hicieron el planteamiento a Televisión Española y, afortunadamente, aceptaron. El ICAIC participó en calidad de coproductor. Como el objetivo final era la televisión, pedí a los productores hacer cine, es decir; toda la libertad para hacer una película con el tiempo que diera en pantalla, y debo agradecer a José María Morales su apoyo incondicional. Por eso pude hacer un filme de dos horas, una película de autor.

Desde que me pidieron llevarlo a la pantalla, no tuve que pensarlo dos veces para decidir que la película sería sobre la infancia y adolescencia de José Martí. No sólo porque es la etapa de su vida de la que –lógicamente— hay menos información, sino porque considero que en nuestra infancia está todo lo que más tarde ha de brotar. De ahí que el itinerario de la película intente reflejar la formación de un carácter, los avatares de un niño que tuvo que sobreponerse a su medio y su familia por tener una sensibilidad muy especial. Luego, durante la investigación, confirmamos que sus primeros dieciséis años fueron los únicos que él vivió en Cuba, porque después del presidio político Martí pisó el suelo cubano por muy breve tiempo».

Teniendo en cuenta que la información existente sobre la infancia y adolescencia de José Martí es escasa ¿cuánto tiempo te tomó el proceso de investigación sobre los hechos que se muestran en el largometraje y cuáles fueron las principales fuentes consultadas?

«Todo un año consultando con numerosos investigadores, documentos, libros, ensayos. Cuando me leí El fusilamiento de los estudiantes, de Luis Felipe Le Roy y Gálvez, un historiador que no pude conocer porque lamentablemente falleció, quedé impactado. En ese libro hay una fuente documental inagotable. Me sirvió muchísimo para visualizar la actitud de los estudiantes de ese período: irreverentes, burlones, mordaces y bromistas como en todas las épocas. Otro tanto me sucedió al leer la obra del teatro bufo Perro Huevero, aunque le quemen el hocico… En ella hay términos que anuncian la expresión floreciente de lo cubano, el “criollismo” que, en la época, ya nos separa definitivamente de España. Me llamó la atención, sobre todo, el desenfado del lenguaje popular con términos propios de hoy en día, y el subrayado de una fonética que reafirmaba la cubanía por sus terminaciones en “u” (como en la estrofa que habla del Cerro del Caisimú) recitada en la película:

a. “Hay una estrecha vereda

b. En el monte floreciente

c. Para que la indiana gente

d. Llegar a sus faldas pueda.

e. Allí, en las palmas se enreda

f. La rama del sabicú

g. Canta en la noche el sijú

h. Encima del marañón

i. Y se llama ese peñón

j. El cerro de Caisimú”.

En esa pieza están presentes la libertad y soltura de una manera de hablar que tiene resonancias actuales (te pongo ejemplos: “esta juventud es candela”; “prefiero el arroz de afuera”, “después que comiste la papa salá”) y actitudes y comportamientos en las relaciones sociales y familiares que pueden sorprender al leerlas hoy. Y no sólo en el teatro bufo: un libro de testimonio como Biografía de un cimarrón, de Miguel Barnet, es un tesoro en ese sentido. También recuerdo la citación que en su Diario de Campaña hace el propio Martí de un piropo popular exclamado al paso de una cimbreante mulata: “¡Qué buena está esa pailita de freír para mis chicharrones!” Todo esto te lo explico porque era mi interés que la película se sostuviera sobre cierta actualidad, no sólo de ideas y de conflictos, sino también por la manera de hablar de los personajes. No se hablaba solamente en esa época como nos han llegado los diálogos a través de la literatura. Por eso en la escena en el aula, en la clase de griego, les pedí a los actores jóvenes que se expresaran como ellos lo hacen normalmente (aunque cuidando la pronunciación, por supuesto) y manteniendo una gestualidad no por contemporánea, menos probable históricamente».

¿Hubo algo que desconocías sobre la vida del Apóstol y que descubriste en el proceso de realización de la película?

«Que muchas vivencias de su infancia eran similares a las mías y a las de cualquier hijo de vecino. Escribiendo y filmando la película recordé mucho a mi padre, que al igual que Mariano Martí, soñó con la justicia, pero fue un perdedor que para conservar su puesto de cartero en Guanabacoa tuvo que soportar, amargamente, muchas iniquidades y aún recuerdo las noches en que, desde mi catre de niño, escuchaba sus quejas y confesiones ante mi madre al fondo de la casa».

Fernándo Pérez, durante su visita en diciembre de 2010, desde la ventana de la habitación que ocupaba José Martí en la finca museo El Abra. /Foto: Jaime Prendes

¿Cuál es tu escena preferida y por qué?

«Puedo afirmar que el 90 porciento de lo narrado en la película son hechos históricos comprobados o potencialmente comprobables. Y un 10 porciento que pertenece a las licencias narrativas de mi mirada. La escena en que el joven Martí se ve obligado a escoger entre su dignidad o gritar “Viva España” ante la angustia de su madre es mi escena preferida. ¿Por qué? Porque Martí y yo escogimos lo mismo».

¿Cómo recibiste las críticas de la sociedad más conservadora, esa que se aferra a un Martí de busto y no humano y que también fue niño con las inquietudes sexuales propias de esa edad?

«Creo que uno de los empeños del arte es confrontar el pensamiento y para ello tiene que ser polémico. No me sorprendieron reacciones de rechazo ante algunos planteamientos de la película porque mayoritariamente surgía la contraparte. Recuerdo como una de las experiencias más enriquecedoras la audacia de una maestra de quinto grado que me invitó a una discusión en su aula aun cuando la película estaba prohibida para menores de doce años. Nunca olvidaré las inteligentes y sensibles intervenciones de sus alumnos –mucho más profundas que las de algunos adultos santificadores de un Martí idealizado».

¿Qué impacto ha tenido la realización de esta película en tu vida profesional y personal?

«Cada película es un crecimiento, un anillo más que conforma mi espiral creativa. Tanto en el orden profesional como personal, JOSE MARTI, EL OJO DEL CANARIO es un eslabón más de mi amor por Cuba».

¿Mayores satisfacciones y sinsabores que te dejó la película?

«Mayor satisfacción: la comunicación del público joven con la película: ese resultado le dio sentido a un laaaargo proceso de realización lleno de múltiples, pero motivadoras y apasionantes dificultades.

Y un sinsabor.

Estando aún en la escritura del guión, me tropecé en el Parque de la Fraternidad con un barrendero que era la exacta imagen del esclavo Tomás. Al inicio dudé si hablarle, pero finalmente le expliqué y recuerdo que me escuchó en silencio –pero con una mirada pícara. Y de pronto me respondió: “¿Tu queré que yo hablá como lo negro Tomá?”. Enrique Lázaro soñó toda su vida con ser actor y ahí estaba barriendo calles. Tres meses después le hicimos la prueba y no cabía duda alguna: era un actor que el destino nos había regalado. O tal vez era el mismísimo esclavo Tomás que estaba aguardando por nosotros, porque, dolorosamente, Enrique Lázaro Piedra murió casi al final del rodaje, cuando aun le faltaban tres breves escenas por filmar –y para las que tuvimos que utilizar a otro actor de espaldas. Ha sido muy triste que Enrique Lázaro no haya podido ver su imagen en pantalla, pero confío en que, desde dondequiera que esté, nos estará hablando como el negro Tomá».

¿Si pudieras volverla a grabar hoy qué quitarías, incluirías o cambiarías?

«Por supuesto que catorce años después no soy el mismo cineasta y el lenguaje ha evolucionado. Pero cada película que he realizado expresa al cineasta que fui en ese momento y en todas ellas me reconozco».

Si bien la película muestra una parte de la vida de Martí menos conocida y abordada, deja fuera las que lo convirtieron en el más universal de los cubanos ¿Has pensado en una segunda parte o al menos te gustaría darle continuidad a este trabajo de algún modo?

«No.

Pero estoy convencido de que otros jóvenes cineastas filmarán a su Martí».

Fernándo Pérez frente al reloj de sol en la finca museo El Abra, durante su visita en diciembre de 2010. /Foto: Jaime Prendes

¿Te consideras martiano?

«Sí.

En el proceso de filmación se fortaleció mi comunión con Martí en una palabra que encierra una actitud ante la vida: libertad. Me veo en él dentro de la palpitación y el anhelo que encierra esa palabra, que se puede empezar a conjugar en el ejercicio del criterio propio. Fue Martí pensador profundo, político visionario, pero sólo porque fue poeta, pudo sobre la libertad escribir esto: “So pretexto de completar al ser humano, lo interrumpen. No bien nace, ya están en pie, junto a su cuna con grandes y fuertes vendas preparadas en las manos, las filosofías, las religiones, las pasiones de los padres, los sistemas políticos. Y lo atan; y lo enfajan; y el hombre es ya, por toda su vida en la tierra, un caballo embridado.” Creo que nadie como Martí ha logrado expresar el afán del hombre por ser libre y cómo los moldes prehechos de la sociedad se lo impiden. Las convenciones creadas limitan la existencia verdadera, el poder político y económico moldea el libre albedrío, la propaganda (abierta o sutil) condiciona e impone vías marcadas en un mundo donde, según Martí, “las redenciones han venido siendo teóricas y formales: es necesario que sean efectivas y esenciales”. Confío, como Martí, en un mundo más justo y humano. Y ese otro mundo será posible solamente a través del arte y la cultura y la libertad de expresión. No serán las guerras, ni los fanatismos, ni las ideas impuestas las que aseguren la libertad de nuestro entorno, sino comprobar que la verdadera comunicación humana no conoce fronteras culturales. Por eso hago cine. Porque pienso, al igual que Martí, que ni la verdadera independencia existe “ni la libertad política subsiste, mientras no se asegure la libertad espiritual”».

Por: Claudia Isabel Prendes, Nayara Soto y Yuliet Calaña