/El curso escolar 2020-2021 terminará el 5 de marzo en la mayor parte del país (+Video)

El curso escolar 2022, en la mayor parte de la Isla, se iniciará los días 7 y 14 de marzo (terminará el 19 de noviembre), fecha en que se incorporarán nuevos profesores luego de su graduación en febrero

Foto: Juvenal Balán

Los estudiantes de secundaria básica, el sexto grado de la primaria, así como primero y segundo años de la educación técnica y profesional de la mayoría de los territorios de Cuba, terminarán este 5 de marzo el curso escolar 2020-2021, el cual estuvo marcado por diferentes contextos a lo largo del país, debido a las fechas desiguales en que se reanudaron las actividades docentes presenciales.

Eugenio González Pérez, viceministro de Educación, explicó que también está previsto para el 5 de marzo el fin del periodo lectivo de los años primero, segundo y tercero de la formación pedagógica, y el décimo y onceno grados de la enseñanza preuniversitaria, según publicó el sitio web del Ministerio de Educación (Mined).

El directivo precisó que, en el caso de la primera infancia y los educandos de primero a quinto grados de las enseñanzas primaria y especial, culminarán el periodo lectivo el próximo 11 de marzo.

No obstante, dicho cronograma nacional no se cumplirá en la provincia de Las Tunas, donde no hubo retraso en la incorporación a las actividades presenciales.

Otra excepción la constituyen algunos municipios del país, donde la situación epidemiológica fue favorable en el pasado año, y sus estudiantes avanzaron en el programa académico 2020- 2021, de forma que, en enero de 2022, comenzaron el siguiente periodo.

El curso escolar 2022, en la mayor parte de la Isla, se iniciará los días 7 y 14 de marzo (terminará el 19 de noviembre), fecha en que se incorporarán nuevos profesores luego de su graduación en febrero.

A inicios de enero comenzó el proceso de continuidad de estudios de noveno grado, que acabará mañana con el otorgamiento de las especialidades a nivel municipal, y que a nivel de centro será del 7 al 11 de febrero.

Los estudiantes de duodécimo grado de preuniversitario comenzarán el 31 de enero un periodo de preparación intensiva para los exámenes de ingreso a la Educación Superior, que tendrán lugar los días 1ro., 4 y 8 de marzo (Matemática, Español e Historia, en ese orden).

González Pérez señaló que la etapa de cierre del periodo en curso abarcó entre 16 y 19 semanas de clases presenciales, en las cuales se trabajó en función de suplir los contenidos que deben vencer los estudiantes en cada grado.

Para esa etapa, el organismo rector de la Educación en Cuba estableció como prioridades la calidad de la enseñanza, el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias para evitar el contagio por la COVID-19, y la flexibilización, atendiendo a las particularidades de cada centro escolar en la nación.

En el curso 2020-2021 la situación epidemiológica obligó a detener la asistencia de los alumnos a las aulas en casi la totalidad de los municipios del país, aunque en estos casos el Mined acudió a las clases televisivas, con el auxilio de las tecnologías para la enseñanza en línea (como el repasador virtual).

Un hecho extraordinario fue que no comenzara el curso hasta que los estudiantes estuvieran vacunados contra la COVID-19

Por su parte, Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, destacó que la organización escolar en la Mayor de las Antillas se caracterizó en este periodo por las constantes transformaciones en su diseño, en función de la mejoría de la situación epidemiológica y la revitalización de la vida económica y social del país.

Tomado de Granma.cu