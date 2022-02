/Seis décadas aferrados a la felicidad (+Video)

“El daño humano del bloqueo es incalculable.

La vida de ninguna familia cubana escapa

de los efectos de esta inhumana política”.

Bruno Rodríguez Parrilla

¿Dónde si no? ¿Dónde es? Es en Cuba la bella, la ansiada llave del Golfo, la del clima especial y un pueblo excepcional, la que han querido sea apetitoso manjar y se ha convertido en un hueso duro de roer atravesado en la garganta.

¡Esa es mi Cuba, compay! ¡Esa es la tierra de Martí y de Fidel! ¡Esa es la que no ha sido jamás mercenaria, ni lo será! Pero por todos esos atributos ha tenido que pagar un alto precio con el enfrentamiento al imperio por más de tres siglos, y sobre todo, las seis últimas décadas en las que ha plantado una REVOLUCIÓN SOCIALISTA en sus propias narices.

No han sido suficientes las amenazas, medidas coercitivas, agresiones, campañas de descrédito, guerra mediática, guerra de cuarta generación, intentos de subvertir la Revolución con los llevados y traídos golpes blandos. ¡Todo ha sido insuficiente! Y aunque han logrado comprar con sus dólares algunas desagradecidas y traidoras almas, no ha sido suficiente para lograr sus objetivos.

¿Cuántos millones $$$$$$$$$ le han puesto al derrocamiento de la Revolución cubana los 13 presidentes que han desfilado por la Casa Blanca en estos 60 años? ¿Cuántas vidas han costado enfrentar la política hostil los Estados Unidos en materia de defensa de los derechos humanos, constantemente violados a este pueblo?

Los cubanos tenemos el deber de ampliar nuestro diapasón informativo y político, de saber cuáles son exactamente los ucases del bloqueo, qué nos afecta directamente, qué podemos paliar con alternativas, y qué debemos enfrentar decisivamente porque no depende solo de la voluntad política del Estado y el gobierno cubano.

El entramado normativo norteamericano con arraigo en el Congreso de esa nación, ejerce desde sus inicios un supuesto poder extraterritorial para incidir en terceros países con respecto a Cuba, ya que a través de su política sancionadora amenaza, castiga, amedrenta y coacciona a transnacionales, bancos, instituciones, empresas transportistas, etc., etc., etc., para lograr el asedio a esta nación solo por ser diferentes, por haber elegido otro camino posible para ser libres e independientes, para ejercer la dignidad ciudadana y la más alta que podamos tener: La dignidad nacional.

Es la expresión más elevada y evidente de la violación del derecho internacional, pero frente a él se manifiesta día a día la más firme voluntad de un pueblo heroico de defender con lealtad, dignidad y entereza su independencia y soberanía.

Son seis décadas aferrados a la suerte de ser cubanos. Son seis décadas de incesante batalla por salir adelante y dar al pueblo laborioso y patriota de Cuba, la felicidad y el bienestar que merece, aún en las más difíciles y adversas circunstancias que hoy vive el mundo en medio de dos años de pandemia que ha hecho a los ricos más ricos y a los pobres más pobres.

Parece que en la supuesta “nueva normalidad”, o en esta “nueva vida” que emprendemos, se debe globalizar la solidaridad para que la coexistencia en el planeta sea más plena, sustentable y sostenible; por tanto, las políticas restrictivas, de bloqueos y sanciones cada vez serán más obsoletas, y con la acción colectiva de los muchos que estamos explotados por los pocos, acabar de encender la luz que ilumine el presente y futuro de esta nación que desde hace seis décadas lucha por la felicidad.

Por Sergio I. Rivero Carrasco