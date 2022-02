/Declaración de pueblo en esta Isla insumisa

Este 4 de febrero es como si estuviéramos viviendo aquellos momentos convulsos de la Revolución naciente que batallaba por fortalecerse en medio de tanto cruel y desmedido ataque yanqui en todas las esferas de la vida.

El bloqueo económico y financiero de Estados Unidos practicado paso a paso desde el Primero de Enero de 1959, tomó cuerpo legal norteamericano hasta aprobarse totalmente un día antes con la falacia y careta de “embargo”. Era esta la muestra más fehaciente del interés yanqui por desaparecer el ejemplo dado de Cuba a Latinoamérica y al mundo, que 60 años después, ha sido muestra de fortaleza ética y de principios al desafiar las infinitas vueltas de tuerca en la asfixia a la nación propinadas por el bloqueo, so pretexto de “salvar al pueblo cubano”.

Ya era del pueblo el poder, lo había hecho suyo desde la epopeya de Girón cuando se volcó al campo de batalla para defender el también incipiente Socialismo. Fue un proceso en el que la toma de las decisiones principales era refrendada por el pueblo directamente, e incluso con las armas en la mano.

A lo largo de la Revolución, este país tildado de dictatorial, es el único que ha sometido históricamente a la consideración y aprobación popular los más trascendentes documentos y medidas como sucedió en el propio 1959 con la aprobación a mano alzada del pueblo pinero con la eliminación de la Zona Franca, en 1961, también en la Plaza de la Revolución, fue aprobada la Primera Declaración de La Habana y condenada la injerencia yanqui.

Este era un nuevo y complejo escenario pero con similares propósitos, y en la tarde-noche del 4 de febrero de 1962, más de un millón y medio de cubanos concentrados en la Plaza de la Revolución José Martí, respaldaron contundente documento que pasó a la historia como Segunda Declaración de La Habana; fueron convocados como Asamblea General del Pueblo, con carácter de órgano soberano por la voluntad de los cubanos, se reunió para propinar la decisiva respuesta a la maniobra, a la conjura, al complot de nuestros enemigos en Punta del Este, Uruguay, cónclave regional de la Organización de Estados Americanos (OEA). Momento en el que Estados Unidos, no logró el apoyo que esperaba, devido a la irracionalidad de su demanda de condenar a Cuba, pero decidieron entonces cortar totalmente el comercio con esta Isla independiente e insumisa.

En el texto de la valiente Declaración dada a conocer en su letra por Fidel, precisaba: “Resistiremos en el campo de la economía; seguiremos avanzando en el campo de la cultura. Allá, detrás de la gigantesca multitud, se divisa otra, cuyos vestidos son de color distinto: son los 50 mil becados que están estudiando en nuestra capital; son el mañana prometedor de la patria, son los futuros ingenieros de nuestras fábricas futuras, los técnicos…, son el mundo del mañana que la patria se está forjando, porque la patria no trabaja para hoy, la patria trabaja para mañana. Y ese mañana lleno de promesas no podrá nadie arrebatárnoslo, no podrá nadie impedírnoslo, porque con la entereza de nuestro pueblo lo vamos a conquistar, con el valor y el heroísmo de nuestro pueblo lo vamos a conquistar”.

Una vez más Fidel reafirmó nuestra dignidad como nación libre, independiente y soberana a la vez que proclamó la proyección y vocación latinoamericanista de la Revolución Cubana, también había indignación en ese documento histórico contra los gobiernos latinoamericanos que expulsaron a Cuba de la comunidad continental, pero también había dolor, por el servilismo y la manipulación a que fueron sometidos sus gobiernos.

No fue solo en La Habana, también en Naciones Unidas, el Ché encabezó la delegación cubana a la sesión de la Asamblea General y dio lectura al documento universalizando en su propia voz la frase que trascendió en la historia, y fue multiplicada por millones de mujeres y hombres en el planeta por el reclamo de justicia: “Porque esta gran humanidad ha dicho ¡Basta! y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente”.

Ese espíritu invencible de lucha, de sortear las dificultades, erguirse y seguir adelante que estimuló el avance revolucionario de estos 60 años, es el mismo que nos hizo mantenernos vivos cuando nos tiraron a matar, y hoy seguimos vivitos y coleando, cuando nos quisieron desaparecer con sus maniobras del 11 de julio y el 15 de noviembre y estamos aquí.

Es el pueblo, hijo de esta Isla insumisa negada a bajar la cabeza, y lejos de llorar, ¡sonríe!, se une, forja el carácter, enaltece el sacrificio de estos tiempos, desarrolla la inteligencia, abraza la ciencia y hace suyo el futuro con nuevos bríos renovadores, con creatividad, más equidad y justicia social, con más brillo en las pupilas de sus hijos a pesar de las multiplicadas dificultades impuestas por la doble agresión de la pandemia y el bloqueo recrudecido.

Por Sergio I. Rivero Carrasco