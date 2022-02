/Isla VS Granma: Johnson y Martí comentan de la subserie particular

En conferencia de prensa, tras concluir el tercer juego de la subserie particular entre los Piratas de la Isla y los Alazanes de Granma, los directores técnicos de ambos conjuntos, Carlos Martí Santos y Armando Johnson Zaldívar respectivamente, ofrecieron declaraciones acerca de la actuación de los equipos.

Carlos Martí (Granma): «Estuvimos mal a la ofensiva: en 27 innings solo hicimos una carrera. Algunos jugadores no están en forma óptima… antes de iniciar el juego, por ejemplo, se nos lesionó el capitán. Este terreno es muy difícil y siempre tiene el aire en contra… aquí todo el fly es out y los muchachos no tuvieron en cuenta eso. La Isla lo hizo mejor, aprovechó todo y los felicito por la subserie. Las derrotas siempre duelen, pero esto empieza ahora… nos quedan 68 juegos y nos recuperaremos».

Armando Johnson: «Estoy contento con la labor de los lanzadores, pero no sorprendido porque los entrenadores de pitcheo hicieron un trabajo excelente, sobre todo con los novatos. Me voy a arriesgar a llevarme para la gira a Alberto Hechevarría, el muchacho de 17 años que le ganó a Holguín, que por su edad tiene una rotación más larga, pero creo nos dará fruto y hay que seguir dándole oportunidades a los jóvenes. Si el pitcheo sigue así podremos lograr grandes cosas. Veo a los muchachos muy contentos, cohesionados, motivados. Entre Eliseo Rojas, el capitán actual y Dainier Gálvez, el saliente, están haciendo un gran trabajo en ese sentido y es increíble también lo que nos aporta Luis Felipe Rivera».

Por Yuliet Calaña