/La invasión rusa de Ucrania que no sucedió: Cómo las noticias falsas inundaron la prensa occidental (+ Video)

Fuerzas de la OTAN realizan un ejercicio militar conjunto con las fuerzas ucranianas en el oeste de Ucrania. (Foto: Reuters)

Este martes falló el pronóstico de Bloomberg que puso el 15 de febrero como la fecha de la “invasión” rusa en Ucrania, citando“funcionarios familiarizados con el asunto”. Medios occidentales hicieron todo lo posible para propiciar una guerra entre ambos países, pero el supuesto ataque no se hizo realidad, declaró la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova.

Sin embargo, esa afirmación no fue la única noticia falsa publicada por la prensa occidental sobre la situación en torno a Ucrania. En particular, los reportes sobre una posible invasión de Moscú a Kiev se han venido intensificando en Occidente desde noviembre, cuando varios medios publicaron los presuntos planes para llevar a cabo dicha operación.

Algunas de las noticias falsas difundidas por medios y autoridades occidentales más destacadas incluyen la participación de miles de soldados rusos, suministro de sangre y materiales médicos, entre otras, que se detalla a continuación.

La ‘invasión’ prevé la participación de 100.000 militares rusos

La ola de desinformación empezó con la publicación de Bloomberg sobre un supuesto plan de la potencial “invasión” de Rusia a Ucrania que habría sido desvelado por la inteligencia estadounidense y que prevé la participación de 100.000 militares del país euroasiático.

Asimismo, la agencia de noticias señaló que Rusia realiza un reclutamiento de reservistas sin precedentes en la historia moderna de la nación. Según Bloomberg, decenas de miles de rusos en las reservas recibieron cartas de movilización, algo que no se veía desde la época soviética.

No obstante, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, refutó los señalamientos del medio y declaró que este tipo de acusaciones contra Moscú podrían servir de “camuflaje” para los potenciales planes agresivos de Kiev de resolver la situación en Donbass por la fuerza.

‘Rusia comienza a suministrar sangre a la frontera ucraniana’

El 29 de enero, Reuters reportó con referencia a tres funcionarios estadounidenses que Rusia comenzó a suministrar sangre y materiales médicos en la frontera ucraniana.

Por su parte, The Wall Street Journal señaló que el traslado de unidades médicas por parte de Rusia “no significa que se vaya a producir necesariamente un ataque”, pero se considera una “condición previa” para una acción militar.

No obstante, el Ministerio de Defensa de Ucrania refutó la información sobre el suministro de sangre. Desde el organismo aseguraron que los representantes oficiales de los países socios de Ucrania no han informado de ningún suministro de sangre y que el monitoreo de la situación “no registra ninguna actividad de este tipo”.

‘Fecha y hora exacta de la invasión’

Asimismo, varios medios especularon sobre la fecha de la invasión rusa a Ucrania. En noviembre, la agencia de noticias Krásnaya Vesná afirmó, citando las declaraciones del asesor del jefe de la Oficina presidencial ucraniana, Alexéi Arestóvich, que Rusia podría atacar el país vecino durante las fiestas católicas de Navidad.

El pasado viernes, Politico reportó, con referencia a informantes anónimos, que el presidente de EE.UU., Joe Biden, durante una videoconferencia con aliados de la OTAN señaló al 16 de febrero como el día de inicio de la invasión rusa. Por su parte, Bloomberg publicó una nota donde aseveraba, citando a “funcionarios familiarizados con el asunto”, que Rusia podría lanzar una guerra contra Ucrania el 15 de febrero.

Los tabloides británicos The Mirror y The Sun fueron más lejos, fijando la hora exacta del ataque ruso. Según The Mirror, las tropas rusas lanzarían la ofensiva a las 3:00 de la madrugada (hora local), el 16 de febrero. The Sun también indicó las 3:00 de la madrugada como la hora “más probable de la orden de Putin” para atacar al país vecino. Sin embargo, a falta del ataque del Kremlin, el medio introdujo cambios en su artículo para aclarar que la noche transcurrió sin incidentes ni guerras.

CNN, a su vez, cuestionó la capacidad de Rusia para invadir Ucrania el 16 de febrero. Según el medio, debido al barro y el tiempo cálido para esa temporada, el equipo ruso no podría desarrollar la ofensiva. Sin embargo, Rusia sigue teniendo capacidad de ataque gracias a su aviación y su artillería de largo alcance, detalló la cadena estadounidense.

Captura de pantalla del sitio web de The Mirror

‘La evacuación de la Embajada rusa en Kiev’

A mediados de enero, The New York Times publicó un artículo en el que señalaba, citando fuentes ucranianas, que Rusia había empezado a desocupar su Embajada en Kiev.

Si bien la Cancillería rusa declaró que la misión diplomática funciona con normalidad, el medio sostuvo que la evacuación de la Embajada rusa podría ser “en parte propaganda, en parte preparación para un conflicto inminente o en parte una artimaña”.

La vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, desmintió la publicación y declaró que podría tratarse de otro intento de generar “sensacionalismo” en torno a la denominada “agresión rusa”.

‘Rusia podría apoderarse de Kiev en dos días’

Este 5 de febrero, The Washington Post escribió, remitiéndose a “evaluaciones militares y de inteligencia de EE.UU.”, que Rusia, supuestamente, está “a punto de ultimar los preparativos” para una invasión de Ucrania que dejaría 50.000 víctimas civiles y causaría “una crisis humanitaria con 5 millones de refugiados”.

El medio sostuvo que las autoridades rusas ya han llevado a las fronteras del país vecino cerca del 70% de las fuerzas y de las capacidades necesarias para una invasión a gran escala, y, de esta manera, Rusia podría apoderarse de Kiev en dos días.

Candidato ‘prorruso’ para Ucrania

El Ministerio de Exteriores del Reino Unido compartió un comunicado en el que aseveró, sin ofrecer pruebas, que Rusia nombró al exdiputado Evgueni Muráev como un “candidato potencial” para sustituir al actual presidente ucraniano respaldado por Occidente, Vladímir Zelenski.

Muráev, a su vez, calificó estas declaraciones como “estupidez y sinsentido”. “No es muy lógico. Me han prohibido entrar en Rusia. No solo eso, sino que el dinero de la empresa de mi padre allí ha sido confiscado”, señaló.

‘Un Estado unificado’

El tabloide alemán Bild también especuló sobre lo que planea hacer Rusia después de la invasión de Ucrania. En particular, el medio precisó que Moscú tiene previsto crear un Estado unificado integrado por Rusia, Bielorrusia y Ucrania.

Según el periódico, el “plan” de Rusia se compondría de tres etapas destinadas a formar “un Estado policial” en Ucrania, que debería “crear las condiciones para un referéndum nacional sobre la adhesión a Rusia”. Entre otras cosas, Moscú tiene previsto “crear campos para enviar a los ucranianos que se nieguen a cooperar”, señaló el tabloide.

Zajárova reaccionó a la publicación y la tachó de “maratón político-informativo global de los deseos de la OTAN”.

Invasión de Letonia, Lituania y Estonia “al estilo de Hitler”

Este martes, el diario The Sun volvió a abordar el tema de la invasión rusa, pero señaló que Ucrania podría ser“solo el primer paso” en las acciones militares de Moscú, que posteriormente intentaría invadir Lituania, Letonia y Estonia “al estilo de Hitler”.

Según el tabloide, Rusia ya había actuado “al estilo de Hitler” en Crimea y Georgia. The Sun también citó las declaraciones de Alan West, almirante retirado de la Marina Real británica, quien aseveró que cualquier guerra entre Rusia y los países bálticos podría provocar una tercera guerra mundial.

Sin embargo, recientemente, el presidente ruso, Vladímir Putin, hablando sobre la amenaza de guerra en Europa, recordó que la OTAN ya desencadenó una: el bombardeo a Yugoslavia. “Pero nosotros no queremos empezar una guerra”, añadió.

¿Qué está pasando en realidad?

Rusia ha tachado reiteradamente de infundadas y falsas las acusaciones de una supuesta invasión a Ucrania.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que “Rusia no ha amenazado nunca, en ningún lugar, ni una sola vez al pueblo ucraniano”. Comentando las especulaciones fomentadas por las autoridades de Kiev y varios países occidentales sobre una presunta invasión de Ucrania planeada por Moscú, el canciller ruso reiteró: “Ya hemos explicado muchas veces que no es así”.

Recientemente, se ha reducido el alarmismo sobre una supuesta invasión rusa. El ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, descartó este lunes la necesidad de imponer la ley marcial en el país y recalcó que la situación no es alarmante, por lo que no hace falta “hacer las maletas”. Horas antes, el presidente Vladímir Zelenski instó a todos los funcionarios que se apresuraron a abandonar el país a regresar en las próximas 24 horas.

Al mismo tiempo, Rusia anunció el inicio del regreso de sus tropas a sus bases desde zonas fronterizas con Ucrania tras completar los ejercicios militares. Mientras, el miércoles, se informó que la maquinaria militar rusa empezó a retirarse de Crimea después de los simulacros.

En video: ‘Inminente’ invasión rusa a Ucrania: ¿qué se esconde detrás de los insistentes anuncios de guerra?

Tomado de cubadebate.cu