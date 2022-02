/Fuerzas Armadas de Rusia inhabilitan 74 instalaciones de la infraestructura militar de Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rusia señaló este jueves que las Fuerzas Armadas lograron inhabilitar tras sus ataques 74 instalaciones de la infraestructura militar de Ucrania, entre ellas 11 aeródromos, tres puestos de mando, un puesto de operación de la Armada ucraniana y 18 estaciones de radar de los complejos de defensa antiaérea S-300 y Buk-M1.

Konashénkov afirmó que un avión Su-25 de las Fuerzas Aeroespaciales rusas se estrelló debido a un error de pilotaje. El piloto logró eyectarse.

Al mismo tiempo, indicó que “principalmente grupos armados de nacionalistas oponen resistencia” en las regiones donde se registran combates. Mientras tanto, los integrantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania “tratan de eludir enfrentamientos y acuerdan corredores para la salida sin armas de la zona de operación”.

De acuerdo con sus palabras, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, instruyó tratar con respeto a los militares ucranianos.

Previamente el jueves, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció su decisión de realizar “una operación militar especial” para defender Donbass. “He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial”, declaró el mandatario durante un mensaje especial a los ciudadanos rusos, detallando que el objetivo del operativo es “proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció este jueves que su país rompe relaciones diplomáticas con Rusia tras la operación militar en el Donbass, anunciada por el mandatario ruso, Vladímir Putin.

Zelenski destacó también que el Ejército ucraniano está enzarzado en “duros combates” en toda la geografía nacional desde “el Donbass a otras regiones del este, norte y sur”.

Asimismo, destacó que el banco estatal y el sistema financiero ucraniano disponen de “suficientes recursos” para garantizar la defensa del Estado y de “los intereses de los ciudadanos ucranianos”.

La ruptura de relaciones ocurrió después de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el comienzo de una operación militar en el este de Ucrania con el objetivo de proteger a las personas de los “abusos y del genocidio” que, dijo, son objeto por parte del gobierno ucraniano desde hace ocho años.

Putin señaló que Rusia no planea la ocupación de territorios ucranianos, pero apoya el derecho de los pueblos de Ucrania a la autodeterminación.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia hizo hincapié en que los militares rusos no llevan a cabo ofensivas contra las ciudades del país vecino, señalando que los únicos blancos son destacamentos de tropas ucranianas.

Tras las declaraciones de Zelenski, desde el Ministerio de Exteriores ruso comentaron a RIA Novosti que la decisión de romper las relaciones diplomáticas “es la conclusión lógica de su política rusófoba” y no ha sido elección de Moscú.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ofreció este jueves un mensaje acerca del operativo militar lanzado por Rusia para defender Donbass. En el comienzo de su discurso, el mandatario estadounidense acusó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de ser “agresor” y resaltó: “Hemos sido transparentes con el mundo, hemos compartido evidencia desclasificada sobre los planes de Rusia, ciberataques y falsos pretextos”.

“Hoy estoy autorizando fuertes sanciones adicionales, y nuevas limitaciones sobre lo que se puede exportar a Rusia”, declaró el mandatario estadounidense.

En particular, Biden anunció sanciones contra varios bancos, con activos valorados en un billón de dólares, incluido el VTB, con 250 000 millones de dólares en activos. “Cada activo que tienen será congelado”, resaltó.

Asimismo, el mandatario indicó que ha conseguido una postura coordinada con los líderes del Reino Unido, la Unión Europea y Japón. “Acabo de hablar con los líderes del G7 esta mañana y estamos total y completamente de acuerdo. Limitaremos la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes, para ser parte de la economía global”, señaló.

Otro objetivo de las sanciones estadounidenses son las compañías estatales rusas, cuyo acceso al mercado de deuda será bloqueado. Además, Washington restringirá la mitad de las importaciones tecnológicas, así como el comercio de ciertas mercancías, para prevenir la modernización de la industria rusa.

Asimismo, Biden anunció un nuevo despliegue de fuerzas terrestres y aéreas en el flanco oriental de la OTAN, aunque reiteró que las tropas estadounidenses no participarían en un conflicto directo en Ucrania. “Nuestras fuerzas no participan ni participarán en el conflicto”, aseguró. “Nuestras fuerzas no van a Europa a luchar en Ucrania, sino a defender a nuestros aliados de la OTAN y a tranquilizar a esos aliados en el este”, subrayó.