/De vuelta a la diatriba entre el poder y la razón

En un trabajo publicado el pasado año sobre la Diatriba entre la razón y el poder, con acierto manteníamos la tesis que la vida nos ha demostrado en su día a día, muy apegada a la realidad de este mundo diverso en que vivimos: “A veces se tiene poder y no se tiene razón. A veces se tiene razón y no se tiene poder. A veces se tiene razón y poder. A veces no se tiene razón ni poder”, y generalmente el poder lo ejerce quién tiene la fuerza, no la razón; y por este tiempo más cercano se sataniza a quién tiene la razón y ejerce el poder para hacerla valer porque sus adversarios hacen oídos sordos a los múltiples llamados.

En ese mismo comentario hacíamos referencia a modo de ejemplificación, que en el caso de Estados Unidos, los únicos argumentos escondidos en su retórica son los de la Post- Verdad, precisamente al tergiversar la verdad, porque su maquinaria comunicativa pondera las Fakes New, la Lowfare, o Lowwarfare que no es más que la guerra jurídica con bajos perfiles éticos para desacreditar a los adversarios políticos, componiendo una especie de guerra sicológica integrada, la cual nebuliza la verdad con descargas de maltrechas consecuencias humanitarias.

Toda esa maniobra es la que hoy está echando a volar la información sobre la guerra en Ucrania y la decisión del mandatario ruso Vladimir Putin de realizar la operación militar especial en Ucrania para llamar la atención acerca de la necesidad del mantenimiento de la paz y el cese de las amenazas perpetradas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y sus aliados a Rusia que ponen en peligro su seguridad nacional, pero lo que vuela es la decisión de Rusia de aplicar la fuerza y las posibles consecuencias colaterales con las pérdidas de vidas humanas y recursos para el pueblo ucraniano, no la tozudez yanqui de hacer oídos sordos y continuar inyectando la amenaza.

No hay moral para eso por parte de Estados Unidos y sus gendarmes, canadienses y europeos, quiénes en los últimos años han participado de forma presencial en guerras en terceros países para provocar cambio de gobierno o movilización popular adversa a los gobernantes existentes, y crear crisis social y política.

Como se ha demostrado a través de la historia, en cada una de las actuaciones de Estados Unidos su motivación principal ha sido, es y será, el dominio hegemónico, el sometimiento y el saqueo demostrado desde que existen como Imperio. Más de medio millón de tropas y casi 800 bases militares tienen posicionadas en el planeta, y de ellas, más de 30 en América Latina, donde han intervenido en no menos de 40 ocasiones y solamente en Colombia tienen 9; de los 211 conflictos que se han producido en el mundo, ellos han participado en 201, dejando atrás destrucción y muertes acompañadas también de grandes fracasos. ¿Eso ninguno de los que hoy condenan a Rusia lo han tenido en cuenta?

Como bien se ha publicado en el Canal Caribe, para el periodista y escritor español, Igancio Ramonet, el 24 de febrero quedará en la historia por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el cual devela las amenazas de la OTAN en el continente europeo, y aseguró que el mandatario ruso Vladímir Putin reiteró en varias oportunidades que quería garantías para la seguridad de su país

La verdad es más poderosa que cualquier justificación que se esgrima. Como publicó ayer en su muro de Facebook el profesor Leonardo de la Universidad Martha Abreu de Villa Clara, “Les molesta Rusia en Ucrania, pero no les molesta Israel en Palestina ni los Británicos en las Malvinas”, vaya doble discurso y sobre todo doble moral. Lo que debe imponerse es que Rusia no tenga que estar en Ucrania, ni Israel y Reino Unido en Palestina y las Malvinas.

Por su parte la Declaración del Gobierno Cubano en relación con el conflicto “ruso-ucraniano” precisa: “No resulta posible examinar con rigor y honestidad la situación actual de Ucrania, sin valorar detenidamente los justos reclamos de la Federación de Rusia a los Estados Unidos y la OTAN y los factores que han conducido al uso de la fuerza y la no observancia de principios legales y normas internacionales que Cuba suscribe y respalda con todo vigor y son referencia imprescindible, particularmente para los países pequeños, contra el hegemonismo, los abusos de poder y las injusticias”.

Los que no tienen la razón quieren mantener la fuerza y los que la tienen, la quieren privar de ella, esa es parte de la diatriba de hoy entre la fuerza y la razón. Ojalá, entre la delegación rusa y la ucraniana, con apego total a la razón, surja esa luz apegada a la paz en la región y en este planeta amenazado por una tercera conflagración mundial.

Por Sergio I. Rivero Carrasco