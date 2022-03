/Medidas de Occidente contra Rusia tendrán efecto bumerán, según Moscú

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, manifestó hoy que las medidas ilegales de los países de Occidente en contra de Rusia tendrán y ya tienen un efecto bumerán.

En declaraciones a la cadena de televisión Rusia 24, la funcionaria rusa opinó que esas medidas se introducen, sobre todo, por instigación de Washington, Londres y, en consecuencia, de todos los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Deberían ser conscientes de que las medidas que aplicaron ahora a nuestro país no solo son ilegales, no solo son inmorales, no solo no cumplen, por principios, los nobles objetivos que el mundo occidental lleva proclamando desde hace muchos años, sino que se devolverán en forma de puro bumerán”, dijo.

Señaló que el impacto en las naciones occidentales de sus propias iniciativas contra Rusia no llegará solo por las contramedidas que aplicará Moscú, muchas de las cuales, dijo, ni siquiera se elaboraron todavía.

Advirtió que “los golpeará” porque “el mundo está interconectado, la economía está globalizada y nuestras actividades económicas y financieras comunes no pueden sino sufrir si una parte del mundo recibe este golpe absolutamente salvaje de otras partes del mundo”.

La representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia consideró que la primera que padecerá por las sanciones contra Rusia será la zona euroatlántica.

Según Zajárova, los propios países occidentales, y no Rusia, pusieron en marcha el proceso de destrucción de sus propias economías.

“Ya ahora se está causando un daño colosal a sus sistemas financieros, a sus economías, a su seguridad energética, pero que recuerden que este golpe no lo hizo Rusia”, apuntó.

En referencia a la posible solución del conflicto ucraniano mediante el cumplimiento de los acuerdos de Minsk por parte de Kiev, Zajárova señaló que Moscú “lleva ocho años demostrando su deseo de poner fin a la sangrienta masacre en su frontera a través del diálogo, el derecho y la diplomacia”.

Tomado de cubasi.cu