Un acercamiento al macabro cerco de la OTAN y Estados Unidos a Rusia

“A la rueda, rueda”…, fue una especie de tonadilla saltarina que llevó alegría y diversión a niños de varias generaciones como parte de sus juegos; tomados de la mano en señal de franca amistad. Era un acto de rodear, pero con amor; no con acoso o agresión.

“A la rueda, rueda” que se juega hoy en el viejo continente no es precisamente lo diametralmente opuesto a lo que estamos acostumbrados, y lejos de constituir un acto de amor, deviene en odio visceral, expansionismo, ocupación casi forzosa, “tomados de las manos” en franco cerco a Rusia con bases militares de la OTAN y países beligerantes que ponen al mundo en vilo, avocados a una tercera conflagración mundial, de la que no se salvará ni el médico chino.

Buscar un culpable en ese conflicto provocado por Estados Unidos, la OTAN y sus aliados, a pesar de los sucesivos llamados de Rusia, es fácil para generar contenidos adversos y de desinformación como lo han hecho hasta ahora, cuando además han privado a la población europea de recibir la información que producen los medios rusos, que en última instancia, expresan verdades irrebatibles, capaces de poner en tela de juicio la campaña de desinformación sobre el conflicto que hoy está montada.

Los participantes en “a la rueda, rueda…” no son precisamente los rodeados, son los rodeadores a Rusia. En el último medio siglo este país no ha participado en ninguna conflagración bélica ni ocupación de territorios, mientras que los Estados Unidos y sus aliados, indistintamente lo han hecho en más de 34 países, sin contar los Golpes de Estado, asesinatos selectivos y otros tipos de injerencias a las que nuestro país no ha estado exento.

Se impone recordar cómo con anticipación Rusia destapó el conflicto ucraniano en ocasión de su respuesta de Putin a una periodista del canal de televisión británico “Sky News” durante su acostumbrada conferencia de prensa anual el 23 de diciembre del 2021, cuando al referirse Ucrania, le propinó una fulminante respuesta catalogada así por otros medios de prensa, en la que, demuestra como son los adversarios de Rusia, la OTAN, Estados Unidos y Canadá, los que emprenden el juego de “a la rueda, rueda” entre otros elementos, cuando plantea:

“Nuestras acciones no dependerán del curso de las negociaciones, sino de la garantía incondicional de la seguridad de Rusia, y por la perspectiva histórica. En este sentido hemos dejado claro que es inaceptable un mayor desplazamiento de la OTAN hacia el Este. (…) ¿Qué es lo que hay que entender aquí? ¿Estamos poniendo misiles justo en las fronteras de Estados Unidos? Es Estados Unidos con sus misiles el que ha venido a nuestra casa. Están en nuestra puerta. (…)¿Cómo se sentirían los estadounidenses si pusiéramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, o en la frontera entre México y Estados Unidos?”

Y después de varios argumentos y una historia cronológica certera, concluye:

“… lo que nos importa no es el curso de las negociaciones, sino el resultado. Creen que no lo sabemos, lo he dicho ya muchas veces. Y probablemente lo saben bien. Ni un centímetro hacia el Este nos dijeron en los años ’90. ¿Y qué? Nos engañaron. Simplemente nos engañaron. Cinco oleadas de expansión de la OTAN.

“No somos nosotros los que amenazamos ¿Fuimos allí a las fronteras de Estados Unidos? ¿O a las fronteras de Reino Unido? Vinieron a nosotros (…) Haremos lo que creemos que es correcto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco oleadas de expansión de la OTAN. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no hay que entender? Creo que todo está claro. Queremos garantizar nuestra propia seguridad”.

Golpe a golpe el juego de “a la rueda, rueda” continúa su ritmo acelerado, al punto de producir mareo a los que en ella “juegan” desde la mentira, la desinformación, la doble moral y el descrédito, además de presionar con fuerzas militares y aéreas de varios países, solicitudes de voluntarios para combatir a Rusia, junto a la prohibición de los medios informativos rusos RT y Sputnik y el acceso a las redes sociales de Facebook, Twitter y Whatsapp para impedir que los europeos conozcan la verdad.

Cuando se evalúa integralmente la estrategia norteamericana actual, apreciamos que el legado de Allen Dulles, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) entre 1953 y 1961, cuando sentenció en su libro ‘El arte de la inteligencia’: “El objetivo final de la estrategia a escala planetaria, es derrotar en el terreno de la ideas las alternativas a nuestro dominio, mediante el deslumbramiento y la persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias, para lograr un producto paradójico e inquietante: que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica de sus verdugos”. Es de ese modo que las víctimas de la estrategia yanqui, aspiran a ser como ellos (sus verdugos), de ahí la sumisión, la cofradía, incluso, el des-reconocimiento a sus orígenes.

Hoy pretenden de rodear y amenazar a Rusia, de jugar “a la rueda rueda”, a la vez que lleva a cabo maniobras militares conjuntas con los países del denominado Diálogo Mediterráneo. En realidad, la OTAN es un ejército agresivo global de Estados Unidos y de otros imperialismos locales afiliados, y supone una grave amenaza para la paz y seguridad global.

El juego de “a la rueda, rueda…” no solo se debate físicamente en el área geográfica, también hay alianzas y sobornos que danzan en cualquier espacio, como cuando a partir de tanta mentira y Fakes News, sobornos y fuertes presiones, logran aprobar en la Asamblea General de la ONU con 141 votos la Resolución contra la guerra de Rusia, a nuestro juicio, solo con el criterio de Estados Unidos y sus aliados que llevan la voz cantante en ese cónclave, y en un momento además, en el que Ucrania cede a las presiones yanquis y aplaza injustificadamente la realización de la segunda ronda en Bielorrusia según ha declarado Serguéi Lavrov, desconociendo Ucrania lo mejor para su pueblo.

Esta es la estrategia actual, con la que se pretende afectar la economía de Rusia y superar su ventaja a escala global, con muy pocas o nulas intenciones de defender al estado ucraniano. Así se comporta el imperio en su afán de influir muy fuertemente como buen verdugo. Ese es el juego macabro de “a la rueda, rueda…” marcado por el cerco a Rusia; un cerco muy denunciado, que amenaza la real seguridad nacional de ese gran país.

Es un juego macabro de “a la rueda, rueda…” que, de seguir su curso sin acuerdos favorables, provocará una seria conflagración internacional con fatales consecuencias para los pueblos, cuando lo que se necesita hoy y por lo que aboga la humanidad, es por el entendimiento y la paz.

Por Sergio I. Rivero y Abel Pérez