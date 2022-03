/La flor de fuego que vive en Patricia

Patricia Villegas planea que teleSUR sea una organización cada vez más grande y eficiente, con gente que comprenda cada vez más los fenómenos complejos de hoy.

Patricia Villegas es una especie de duende apasionada que no salió por arte de magia de la caja parlante que hoy llamamos televisor, sino que llegó a Venezuela como lo hacen muchos peregrinos, en autobuses o aviones, pero cargando no una, sino tres maletas de sueños.

“Aquí he vivido los momentos más intensos de la vida de teleSUR y, por qué no, de mi vida”, dice sin tan siquiera preguntar mi nombre.

Quizás intuye la curiosidad, así que prosigue: “Te diré lo que para muchos es un secreto a voces. Planeo que teleSUR sea una organización cada vez más grande y eficiente, con gente muy capacitada, que comprenda cada vez más los fenómenos complejos de hoy”.

Nadie como ella entiende la dinámica de un canal que apuesta por los pobres de la tierra, esos a quienes los grandes medios prefieren obviar. A Caracas llegó en 2005 y se desempeñó como presentadora de noticias y programas informativos hasta convertirse, seis años después, en la presidenta de la nueva televisión del sur.

“Copiar es más fácil que inventar o crear, te lo dice alguien que llegó a Venezuela hace 16 años para asumir un proyecto que, en teoría, estaba listo para salir al aire, pero la verdad, lo único que había era un proyecto escrito en una hoja de papel”, confiesa.

Y fue esa pasión por el periodismo la que le obligó a quedarse y dejar su bellísima Cali, en Colombia.

“Nunca soñé dirigir una multinacional como teleSUR, me parece que es como muy rosa y en la vida real no siempre ocurre así, pero uno tiene que ser leal a sí mismo. Si te gusta el periodismo, si te corre por las venas, sé leal a esa pasión.

“Este oficio es extremadamente interesante. Si estalló el conflicto en Ucrania, corre a leer, a estudiar, corre al mapa, a comprender el porqué de las cosas. Eso no sucede con otras profesiones, pero sí con el periodismo, que es dinámico, vertiginoso”, comenta.

“La vida se nos va en una historia”, cuenta, y la razón le asiste. “Esa pasión persíguela que vale la pena si es esto lo que decidiste para tu vida”.

Con un currículo extenso y tan merecida fama, pensé que tal vez su oficina sería una especie de control galáctico con infinidad de botones y pantallas, muy parecido al de las naves interestelares que nos muestran en Star Wars. Pero me equivoqué. Y por mucho.

En una habitación sencilla, sin lujos de ninguna índole, la mujer que tengo delante de mí, mira y el cosmos yace en su mirada. Así de inmenso es su mundo interior.

“Quisiera un teleSUR que tenga muchos lugares dedicados a la producción de contenidos, que produzca en muchos idiomas, aunque actualmente producimos en español e inglés y hacemos un noticiero en portugués.

“Quisiera que teleSUR siga presente en los grandes acontecimientos globales; que la historia de América Latina y el Caribe en lo particular, esté retratada y registrada por nosotros”, dice.

Le digo que, en mi opinión, el canal ha cumplido con el propósito para el cual fue creado. Ella asiente, pero luce preocupada. Pensé haberla molestado, al fin habla. “Nunca imaginé presenciar lo que hemos vivido esta semana en términos de comunicación e información”.

Ahora entiendo el suspiro. Ella y el equipo de teleSUR han sufrido golpes bajos, discriminaciones, intentos de humillación y “apagón” por parte de potencias hegemónicas y hombres poseedores de la efímera ilusión del poder.

“Lo he sufrido en carne propia cuando nos ha ocurrido a nosotros, pero nosotros somos, digamos, un canal desde el sur, una especie de emprendimiento de países que buscan narrar su propia historia de una manera diferente, pero que se lo hagan a Rusia, una de las grandes potencias, ha sido impactante”.

Una vez presenciados los últimos acontecimientos, señala que quisiera que teleSUR fuera capaz de sortear con éxito obstáculos de esa naturaleza: “Hoy estoy más convencida que nunca de que tenemos que crear nuestras propias autopistas de distribución de contenidos, para que estas no puedan ser bloqueadas con facilidad.

“Quiero un teleSUR con trabajadores comprometidos y soñadores. Al contar nosotros las realidades de los pueblos, disputamos de una forma muy seria lo que conocemos como ‘democracia’”.

“Creo en las monedas de chocolate que atesoro secretamente debajo de la almohada de mi niñez”

El equipo cubano de prensa en Venezuela intercambia con Patricia, quien con toda naturalidad acepta el desafío

El tiempo, en ese afán maldito de no detenerse jamás me obliga a reducir el cuestionario. El teléfono de Patricia no deja de “notificar”, aunque ella se empeña en ignorarlo.

Cuando habla o ejerce el periodismo olvida hacer aquello que califica como trivial o nimiedad, aunque para muchos el pagar la factura eléctrica y hacer las compras pudieran ser prioridades.

Tanto es así que, mientras cubría el golpe de Estado en Honduras, su segunda cobertura como directora de información de teleSUR, “mi casa se quedó sin electricidad y sin agua porque no pagaba las facturas”.

“Básicamente, iba a la casa tan solo a ducharme y cuando un día no salió ni una gota del grifo me preocupé hasta que entendí, todo se debía a mi olvido o falta de tiempo”.

Obviamente, desde que nació su hijo no puede permitirse esos olvidos: “Hace nueve años que nació Simón y ya no me puede pasar esto, porque mi hijo necesita incluso de comida para desayunar”. Ríe por vez primera y hablamos de un pequeño tesoro que ha hecho de los pasillos y estudios del canal el centro del universo.

De hecho, fue Simón quien me guio hasta la oficina de la presidenta; pero antes me mostró su escondite preferido en “todo el mundo mundial” y me habló del sueño de ser, a diferencia de su mamá, paleontólogo y descubrir nuevos fósiles.

“Siempre lo llevo a sus actividades escolares y mientras él nada, yo trabajo pegada al teléfono, aunque claro, si tengo una cobertura intensa en teleSUR no nos podemos mover de aquí, pero trato de que sea un niño igual a los demás, sin compararnos con nadie.

“Por ahí anda, seguro te lo encontraste cuando recorriste el edificio, porque se lo conoce de una punta a la otra. A veces me da miedo porque sé, no estaré por siempre en teleSUR y se lo he dicho, pero él siente el canal tan propio que entra en pánico”.

Patricia bromea, dice que, en cierta ocasión, durante un encuentro con Nicolás Maduro, el crío se atrevió a “rectificar” al presidente del país. “Imagínate, todos nos quedamos mudos, en suspenso, nunca habíamos comentado sobre ese tema en casa, eso le nació a él y el presidente Maduro lo disfrutó mucho, tanto fue así, que luego quiso compartir con Simón”.

Veo mi oportunidad y le pregunto por la Patricia que no se ve en cámara. Ella acepta el desafío. “Ocuparme del hogar y de teleSUR a la vez es muy complicado, no sé cómo, pero todo sale. Eso sí, algunas labores hogareñas me quedan mal, pero salen. El esfuerzo es legítimo y válido”. Vuelve a reír.

“Me levanto muy temprano, duermo poco; de hecho, ahora estoy activa desde las dos de la madrugada, porque hago tres o cuatro turnos de trabajo, pero la verdad, no es fácil”.

“Creo en el perro de Ulises, en el gato risueño de Alicia en el país de las maravillas, en el loro de Robinson Crusoe”

Miro el reloj, ya le he robado a Patricia Villegas casi una hora entera, aunque más que una entrevista, pareciera una charla entre colegas, así de sencilla es.

Me excuso sin formalidades y una vez más voy directo al grano. ¿A qué le teme una mujer como usted, que parece pudiera conquistar imperios? La repuesta no se hace esperar. Mucho ha meditado al respecto.

“Le temo a cansarme, porque tengo unas jornadas de trabajo muy intensas y cuando caigo rendida en la cama pienso que antes la batería me duraba más.

“Tal vez es que soy demasiando dura conmigo misma, pero es que nuestras coberturas son demasiado intensas. Una de ellas me tocó hace casi 10 años ya, cuando el conflicto en Libia, estando embarazada e hice mi mayor esfuerzo.

“Luego me tocó organizar la evacuación de Rolando Segura (también desde Libia) y terminé exhausta. Algún día él y yo escribiremos un libro juntos para que todos conozcan cómo se hizo el milagro de traerlo sano y salvo a Venezuela”.

Y así me la imagino, con una barriga enorme, la nueva vida brotando en su interior y Rolando en una situación complicada, tensa, peligrosa. “Fueron horas y horas de estrés, pero al menos necesito dormir dos horas al día. Así que mi mayor temor es cansarme o que no me alcancen las energías que necesita teleSUR”.

Sé que la cocina es responsabilidad de la pareja, no de la mujer, así lo creo, pero le pregunto. ¿Le gusta cocinar? ¿Sabe?

“Sí, sé y me gusta mucho cocinar, aunque, como te podrás imaginar, tengo muy poco tiempo para ello. Pero cuando lo hago me queda bien y trato sobre todo de preparar comida colombiana y nadie en casa protesta.

“El desayuno lo hace siempre mi esposo. Yo hago las compras. Además, me toca la responsabilidad más difícil de todas: preparar la maleta de Simón” (risas).

¿Puede separar a la periodista de la presidenta de teleSUR?

“Sí, claro, todo el tiempo. Por eso ya ejerzo poco el periodismo directamente, pero recién entrevisté a Ignacio Ramonet, porque no se me quita esa pasión por dentro de querer ser yo quien haga las preguntas”.

Por ello cuando las movilizaciones en Colombia, en plena pandemia, hizo un podcast cada día ante la necesidad de contar lo que allí se vivía: “Después de dirigir el equipo me sentaba a editar y el podcast salí tarde, pero salía”.

Cuando asumió la responsabilidad de dirigir teleSUR, dice, lo hizo sabiendo que coordinaba el trabajo de un equipo de personas con mucho talento y es esa su función principal, “pero cuando me queda un huequito libre, hago yo las preguntas”.

¿Qué opinión te merece la prensa cubana?, continúo preguntando.

“Te confieso que, por muchas razones, uno de los momentos más bellos de estos últimos 16 años lo viví cuando inauguramos el centro de producción de contenidos de teleSUR en La Habana, y una de ellas es porque le muestra a la prensa cubana que no se trata del lugar, sino de cómo produzcas los contenidos.

“Entonces allí, donde los periodistas cubanos desempeñan sus roles tradicionales, también se suceden los esquemas de contenidos de teleSUR, 24 horas los siete días de la semana. Es como un hito para nuestra historia reciente.

“Hemos crecido y hemos enfrentado grandes desafíos, que nadie piense ha sido un camino de rosas, pero la verdad es que cada vez producimos más contenidos y mejor, en mi modesta opinión.

“Siempre he dicho que Cuba tiene la audiencia más educada de América Latina y el Caribe, y eso no es una lisonja, es una realidad, porque los niveles educativos de Cuba distan mucho de lo que sucede en otros países y, para mí, también tiene los periodistas mejor formados.

“Las universidades cubanas, y en particular la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, gozan de un enorme prestigio, así que la Isla tiene una enorme materia prima para producir contenidos, pero es necesario entender que el consumo de las audiencias es distinto hoy.

“A mi juicio, el reto para la prensa cubana actual está en que esa enorme capacidad que tiene pueda traducirse en nuevos formatos, en nuevas formas de contar, en que los noticieros cada vez más reflejen la realidad, la cotidianidad de su gente.

“Estoy convencida de que lo van logar. Parir una nueva forma de decir y contar la noticia nunca es fácil, pero las audiencias ya lo reclaman y la propia realidad cubana así lo exige.

“Y eso se lo digo a quienes comienzan a trabajar en teleSUR.

“No es lo mismo llegar a una organización en la cual ya todo está hecho y donde te incorporas como parte del equipo, a llegar a un medio como este, joven, donde hay una cantidad de procesos que funcionan, pero muchos otros están por nacer. Entonces, te sumas a esos nuevos nacimientos con ideas, con pasión, con ímpetu.

“Se trata, simplemente, de contar la notica de forma diferente”.

Le extiendo la mano en señal de agradecimiento y le confieso que hice mía su entrevista al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en 2018.

Le hablo de “sana envidia” ante tamaño entrevistado y una vez más sonríe con el alma en la mano. “Tengo una relación muy especial con Cuba, a la que llamo la isla de mis amores”. Se despide con un gran abrazo, de esos que inspiran a volar o a pensar en un mundo mejor.

Tomado de cubadebate.cu