Si Cuba es un eterno Baraguá como lo expresó Fidel, nosotros, los revolucionarios, transformadores y defensores de esta Revolución, somos Cubanos de Baraguá, de esos que no conocemos la rendición y menos la derrota, los que llevamos en la sangre el espíritu de resistencia y honor que han hecho grande a esta nación por más de una centuria.

Somos Cubanos de Baraguá cuando apretamos en nuestros pechos el espíritu de la intransigencia, el patriotismo, el de la independencia nacional sin condiciones impuestas, tal como lo enarboló hace hoy 144 años, el 15 de marzo de 1878, el Lugarteniente General Antonio Maceo Grajales, al poner en alto la dignidad y el honor de los cubanos en los Mangos de Baraguá, frente a la propuesta de la sucia Paz del Zanjón realizada por el General español Arsenio Martínez Campos, máxima autoridad colonial en la Isla, ocasión en que se ratificó el propósito de los insurrectos de continuar la lucha sin aceptar el ignominioso Pacto del Zanjón, rubricado el 10 de febrero de 1878.

En Baraguá Maceo mantuvo su firme postura de no deponer las armas y en estos términos le expresó a Martínez Campos: “No estamos de acuerdo con lo pactado en el zanjón, no creemos que las condiciones allí estipuladas justifiquen la rendición después del rudo batallar por una idea durante diez años y deseo evitarle la molestia de que continúe sus explicaciones porque aquí no se aceptan. No nos entendemos”.

El militar español preguntó que cuándo se reiniciarían las hostilidades, y Maceo respondió que dentro de ocho días. Entonces uno de los insurrectos que acompañaban al General Antonio, dirigiéndose al resto de sus compañeros pronunció el histórico y redentor mensaje: ¡Muchachos, el 23 se rompe el corojo! Con ese arrojo a través de la historia patria se han escrito hermosas páginas de amor y justicia, de entrega y decoro con la estrella solitaria en la frente, de cara al Sol.

Esos cubanos de Baraguá ratificaron en ese acto de amor la ratificación del espíritu independentista y de unidad de este pueblo dispuesto además, a alcanzar la justicia social para todos haciendo constar, como revolucionarios más puros, que estaban negados a dejar caer la espada.

Con su actitud, Maceo y sus seguidores, a la vez que salvaron su honor de combatientes enaltecieron el de la Nación, legando a las generaciones posteriores la posibilidad de proclamar con orgullo que, desde el primer empeño, los revolucionarios cubanos jamás han sido derrotados. Así lo manifestó el Comandante en Jefe Fidel Castro en ocasión del centenario del histórico gesto:

“(…) con la Protesta de Baraguá llegó a su punto más alto, llegó a su clímax, llegó a su cumbre, el espíritu patriótico de nuestro pueblo; y que las banderas de la patria y de la revolución, de la verdadera revolución, con independencia y con justicia social, fueron colocados en su sitial más alto.”

Ese espíritu también fue ratificado en Twitter por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República cuando expresó:

Esa es una demostración de que esta generación también es de Baraguá cuando pone en el umbral más alto el espíritu de independencia y de justicia social, a pesar de las duras condiciones que impone el sexagenario y genocida bloqueo de Estados Unidos a nuestro país, reforzado por 243 medidas coercitivas y dos años de pandemia que han agravado la situación de la familia y la economía de manera singular.

A pesar de esas incuestionables situaciones, se mantienen intactos los sentimientos que inspiran la intransigencia y espíritu de resistencia creadora del cubano, la justeza de la lucha por una patria libre, soberana, unida y sobre todo justa, que abraza las causas más nobles por las que han entregados sus vidas varias generaciones que alumbran con su luz el futuro promisorio de la Patria.

