/Presidente de México condenó que EEUU no invite a Cuba a Cumbre de las Américas

AMLO en su habitual conferencia de prensa. Foto: Roberto García / La Jornada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó que no se invite a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, al Gobierno de Cuba y de otros países.

En su conferencia de prensa matutina de este lunes en el Palacio Nacional, el mandatario mexicano se preguntó cómo no invitar a todos, entonces ¿de dónde son, de qué continente, de qué galaxia, de qué satélite?

Pero, además, vamos a dialogar, a entendernos, hermanarnos, y hay que decir no a la confrontación.

López Obrador reveló que ese tema lo trató muy directamente en su conversación telefónica con el presidente estadounidense, Joe Biden, la semana pasada y que este quedó en que lo iba a pensar y ojalá que haya una invitación abierta, y el que no quiera ir que no vaya, pero que no se excluya a nadie.

Denunció que en Estados Unidos hay grupos internos que se oponen porque han sacado provecho de esa política excluyente anticubana, han sacado muchas ventajas en lo político y económico, pero ya basta de estar medrando con el dolor de la gente y el sufrimiento.

Puso como ejemplo la situación de México. Imagínense, dijo, a los emigrantes mexicanos, nuestros hermanos, en comparación con los cubanos. Nuestros compatriotas nos ayudan con más de 50 mil millones de dólares al año en remesas y eso no tiene que ver con ideología ni partidos ni política, es ayuda familiar.

Entonces, por qué no darle esa posibilidad a los cubanos que viven allá y tienen a sus familiares en Cuba. ¿Por qué asfixiarlos?

Ya lo dije una vez, que si lograban sus propósitos de que por la situación que provoca el bloqueo echaran al pueblo de Cuba en contra de su gobierno, lo cual no veo factible para nada por la dignidad de ese pueblo que ha resistido 60 años esa guerra, sería muy ruin.

Y repitió la idea para esclarecer bien su posición: si la política de bloqueo es para que se rebele la gente en contra de sus autoridades, es ruin, es como ganar una batalla pírrica inmoral, y esa política, esa actuación, sería una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos.

Ya ese tiempo de la transformación en el mundo, no se puede seguir con la misma política de exclusión y agresiones, hay que hermanarnos todos, buscar el diálogo, y no continuar creando sufrimientos del pueblo con propósitos politiqueros, dijo.

Ahora algunos políticos en Estados Unidos, como hay elecciones, ya están haciendo sus cosas para incitar incluso a invasiones. ¿Cómo van a hablar de una invasión? se preguntó finalmente.

Tomado de cubadebate.cu