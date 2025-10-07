El Salón Pablo Porras Gener, el más importante de las Artes Plásticas pineras, se caracteriza en esta ocasión por sus colores, estilos, diversidad formal y profundidad conceptual caracterizan al Salón Pablo Porras Gener, el más importante de las Artes Plásticas pineras.



De la pintura, la escultura y la fotografía en sus vertientes más clásicas a la instalación y el performance los creadores pineros demuestran que como hijos de la contemporaneidad ecléctica, cualquier formato les sirve para expresarse y que ningún tema por incomodo que sea les resulta ajeno.

Si bien la edición pasada dejó al gremio artístico con aires de desolación por no inaugurarse el salón por causas existentes, esta recién apertura muestra la diversidad autoral, artistas jóvenes vienen apareciendo para compartir sus creaciones con la vanguardia más consolidada porque como quiera sean los tiempos, el Arte siempre encuentra la manera para aflorar y hacer cuajar su poética.





Las palmas entonces para los premiados por las instituciones que de manera colateral reconocen la valía en ese binomio indisoluble, el autor y su obra. Palmas dobles para tres artistas que ven en su quehacer algo esencialmente útil, para ellos mismos, y para el público: Manuel Enrique Leyva Morales, Carlos Cabrera y Yisney Leyva Matos, primer, segundo y tercer premios respectivamente.



Loas para el Salón de las Artes Plásticas pineras, elogios a esa sana, volátil y turbulenta intención de los artistas que, desde la quietud o tormenta, siguen creado para hacerse…y hacernos …más leve la existencia.



Texto y fotos: Katia Álvarez Rosell