Nuevo frente frío llegará a Cuba: Pronostican temperaturas bajas y condiciones invernales por varios días

Luego de la prevista llegada de un nuevo frente frío a la región occidental de Cuba en la tarde noche de este lunes, comenzará a influir sobre gran parte del archipiélago cubano una masa de aire frío y seco de origen continental.

Según informó a Granma el Licenciado Ariel Maturell Salina, especialista principal del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, ese factor hará que predominen condiciones invernales en el Occidente y Centro durante los próximos días, con un descenso de las temperaturas máximas y mínimas.

De acuerdo con las proyecciones de los modelos, es probable que para el venidero fin de semana otro frente frío se aproxime al territorio nacional, por tanto, mantenga listos los abrigos para finales de enero y principios de febrero.

(Tomado de Granma)

Tomado de Cubadebate