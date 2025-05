ONU: Alto número de organizaciones que asisten a mujeres en contextos de crisis podrían cerrar por recortes de financiamiento

Equipo de ONU Mujeres en proyecto de rehabilitación económica y social de mujeres vulnerables y supervivientes de violencia sexual y de género en siete campos de refugiados de Camerún. Foto: ONU Mujeres.

La drástica reducción en la asistencia internacional está llevando a muchas organizaciones que asisten a mujeres a una situación límite, en la que casi la mitad (el 47%) prevé tener que cerrar en un plazo de seis meses si persisten los niveles de financiamiento actuales, mientras que muchas han debido suspender programas, alertó ONU Mujeres este martes.

En un informe presentado en Ginebra este martes, la agencia de la ONU informó que un 51% de las organizaciones que asisten a mujeres en contextos de crisis ya han debido suspender programas, incluidos los de apoyo a supervivientes de violencia de género o los que proporcionan un acceso crucial a protección, medios de vida, subvenciones en efectivo de diversa índole y atención sanitaria.

El informe At a Breaking Point: The Impact of Foreign Aid Cuts on Women's Organizations in Humanitarian Crises Worldwide (Al límite: el impacto de los recortes de asistencia internacional en organizaciones de mujeres en crisis humanitarias a nivel global), se basa en una encuesta a 411 organizaciones dirigidas por mujeres y dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres en 44 contextos de crisis en todo el mundo.

Casi tres cuartas partes de las organizaciones encuestadas (el 72%) afirman haberse visto obligadas a despedir personal, en muchos casos en cifras significativas, según ONU Mujeres.

El informe concluye que el 90% de las organizaciones encuestadas han sido afectadas por recortes de financiamiento.

En la presentación del informe, la jefa de Acción Humanitaria de ONU Mujeres no detalló qué porcentaje de los recortes ha sido provocado por la decisión del Gobierno estadounidense de paralizar drásticamente buena parte de sus programas de cooperación internacional, aunque sí subrayó que para ONU Mujeres ha supuesto un descenso de 40 millones de dólares en su presupuesto para proyectos.

“La situación es crítica. Las mujeres y niñas no pueden permitirse perder los recursos vitales que les proporcionan las organizaciones de mujeres. A pesar de su papel esencial como proveedoras, luchadoras y defensoras, las organizaciones de mujeres sufrían ya de una grave escasez de fondos, incluso antes de la reciente oleada de recortes”, dijo Sofia Calltorp, jefa de Acción Humanitaria de ONU Mujeres.

“Apoyarlas y dotarlas de recursos no es solo una cuestión de igualdad y derechos, sino también un imperativo estratégico”, agregó.

ONU Mujeres declaró que se une a las organizaciones de mujeres de todo el mundo y se hace eco de su demanda urgente de un financiamiento sostenido.

“Estas organizaciones son la columna vertebral de nuestra respuesta humanitaria colectiva, ya que impulsan el cambio, ofrecen esperanza y prestan un apoyo fundamental a las mujeres, las niñas y sus comunidades en las crisis más duras del mundo”, recordó la agencia humanitaria.

De acuerdo con datos de la organización, 308 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en 73 países, una cifra que va en aumento con la escalada de los conflictos, el cambio climático, la inseguridad alimentaria y los brotes de enfermedades.

En ese contexto, “las mujeres y niñas son afectadas de manera desproporcionada por las crisis y sufren muertes evitables relacionadas con el embarazo, malnutrición y altos índices de violencia sexual”, señaló ONU Mujeres.

Advirtió que “a pesar de que las necesidades son cada vez mayores, el sistema humanitario se enfrenta a una grave crisis de financiamiento y los recortes suponen una amenaza para un gran número de servicios esenciales y vitales para las mujeres y niñas”.

(Con información de ONU Mujeres y EFE)

Tomado de Cubadebate