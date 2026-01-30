Otra vuelta a la tuerca: Trump amenaza con imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba

El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó este jueves un decreto para declarar una “emergencia nacional‚ en virtud de la supuesta ­“amenaza” que representa Cuba para su país y el resto de la región.

Según el documento Washington puede imponer aranceles a los productos de los países que suministran petróleo a Cuba.

“La Orden autoriza al Secretario de Estado y al Secretario de Comercio a tomar todas las medidas necesarias, incluyendo la emisión de normas y directrices, para implementar el sistema arancelario y las medidas relacionadas. Asimismo el Presidente podrá modificar la Orden si Cuba o los países afectados toman medidas significativas para abordar la amenaza o para alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de EEUU", destaca el documento.

"El Gobierno de Cuba ha tomado medidas extraordinarias que perjudican y amenazan a EE.UU. El régimen se alinea con numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a EE.UU., y les brinda apoyo, entre ellos el Gobierno de la Federación Rusa, la República Popular China, el Gobierno de Irán, Hamás y Hezbolá", se lee en la orden ejecutiva difundida en el portal de la Casa Blanca.

Entre otras afirmaciones, Washington sostiene que La Habana "acoge descaradamente a peligrosos adversarios de EE.UU., invitándolos a establecer en Cuba sofisticadas capacidades militares y de inteligencia que amenazan directamente la seguridad nacional de EE.UU.", en alusión a las alianzas defensivas y de inteligencia que mantiene la nación caribeña con Moscú y Pekín.

Del mismo modo, se acusa a Cuba de dar "la bienvenida a grupos terroristas transnacionales, como Hezbolá y Hamás", posibilitándoles "un entorno seguro para que estos grupos malignos puedan construir vínculos económicos, culturales y de seguridad en toda la región e intentar desestabilizar el hemisferio occidental, incluido EE.UU."

La orden de Trump califica a Cuba de "amenaza inusual y extraordinaria", tal como Obama calificó a Venezuela a fines de la década pasada. Un calificativo absurdo y falso como lo es el actual gobierno de los Estados Unidos.

Tomado de Cubadebate