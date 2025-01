Agasaja la CTC pinera a Melani y a su bebé Dylan

En saludo a la Conferencia Municipal 22 Congreso de la CTC, efectuada aquí el día 29 de enero, la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio y con la presencia del máximo dirigente sindical Ulises Guilarte de Nacimiento, las autoridades del Partido, el gobierno y Salud, se entregó un módulo de canastilla a Melany Benito Viñas, quien tuvo a su precioso bebé Dylan en las primeras horas de ese mismo día.



"Estoy feliz de recibirlo”, dijo Melany con voz entrecortada y muy emocionada, sin poder ponerse de pie a saludar a los integrantes de la comitiva que asistieron a la entrega del módulo. Ella estaba aún de recuperación por la cesárea producto a qué su precioso Dilan resultó ser un macro feto y se encontraba en la sala Neonatología. Melany emocionada de ver ese gesto humano y solidario dijo: "que hable mi hermana gemela, que está tan emocionada como yo".



La gemela no esperó que ella terminara de hablar: "Estoy contentísima con mi sobrino Dilan, agradecida con el módulo de canastilla recibido, no imaginábamos esta sorpresa porque sabemos que siempre se estimula a la mamita que tiene a su bebé el día 28 de enero en saludo al nacimiento de nuestro Apóstol, y este año fue una coincidencia que se celebrara la Conferencia Municipal de la CTC hoy 29 y entregarán una canastilla en saludo a la Conferencia 22 Congreso de la CTC. Estamos muy agradecidas porque el Secretario General de la CTC y las máximas autoridades del municipio, incluyendo a las de Salud, llegarán hasta aquí a traer el regalo, que, de hecho, ese es tremendo regalo; no tengo otras palabras para agradecer que no sean "gracias, gracias a la CTC y a mí país".

Mientras terminaba la conversación, la gemela toma el celular en sus manos y enseña la primera imagen de Dylan, el más pequeño de la familia que llegó para desbordarlas de alegría.

Texto: Dianelys Labrador

Fotos: Héctor García Gómez y Dianelys Labrador