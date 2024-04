“Ángela, la pionera mayor”

Para varias generaciones de santafeseños hablar de Campamento de Exploradores, acampadas, carnavales infantiles, bandas, comparsas, emulación pioneril, es hablar de Ángela Gambino, una mujer que dedicó 3 décadas de su vida al trabajo como guía base, y que jubilada continúa aportando saberes e iniciativas al funcionamiento de la Organización de Pioneros José Martí, que este 4 de abril cumplirá 63 años de fundada.

Por ello, en la sede del proyecto Manantial, familiares, compañeros, estudiantes y maestros de distintos centros educacionales de La Fe, representantes del Consejo Popular, las organizaciones de masas y, por supuesto, su OPJM querida, le regalaron un hermoso homenaje a esta educadora cuya pasión y entrega no ha mermado con los años.

Muchas veces cierro los ojos y me imagino encima de la tarima de mi escuela José Almuiña dirigiendo a mis niños, la tarea que más feliz me ha hecho en mi vida. Por eso no me he ido del todo, y me mantengo vinculada apoyando en todo lo que pueda", nos confiesa con los ojos brillantes y las manos cargadas de regalos, aunque agrega que "el mejor de todos ha sido comprobar cuántas guías bases como yo amantísimas de los pioneros existen todavía".

Fotos y Texto: Corresponsalía La Fe