Cae helicóptero en Río de Janeiro con cinco personas a bordo

Un helicóptero con cinco personas a bordo, tres hombres y dos mujeres, cayó este miércoles en la zona oeste de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, Brasil.



El piloto recibió los primeros auxilios en el lugar del accidente, mientras que las dos parejas fueron trasladadas a un hospital. No hay informaciones sobre el estado en el que se encuentran.

Según el medio de comunicación, el choque fue tan fuerte que se desprendieron la cola del aparato y una de las puertas.

El accidente ocurrió en la Avenida das Américas y muy cerca de un helipuerto.

Los bomberos se trasladaron inmediatamente hasta el lugar del accidente, mientras que la Fuerza Aérea ya investiga los hechos.

Las informaciones preliminares indican que el accidente se debió a un fallo mecánico, por lo que el piloto intentó realizar un aterrizaje de emergencia.

