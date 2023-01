Caos en aeropuertos de EEUU: Todos los vuelos suspendidos durante horas por un fallo informático

Viajeros esperan en una puerta de embarque en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el 11 de enero de 2023. Foto: AFP

La caída en un sistema clave de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), la agencia que supervisa la aviación civil, generó caos en los aeropuertos y paralizó los vuelos en todo el país –algunos incluso fueron obligados a aterrizar– este miércoles por la mañana, según informaron medios locales.

Después de horas de demoras, cancelaciones y caos en los aeropuertos, el tráfico aéreo comenzaban a reanudarse paulatinamente en todo el país y se levantó la restricción que obligaba a todos los aviones permanecer en tierra firme.

“Las operaciones normales de tráfico aéreo se están reanudando gradualmente en todo EE.UU. tras una interrupción nocturna del sistema Notice to Air Missions, que proporciona información de seguridad a las tripulaciones de vuelo. Se ha levantado la orden de permanecer en el suelo. Seguimos investigando la causa del problema inicial”, escribió en su última actualización de Twitter la FAA.

Más temprano algunos vuelos debieron aterrizar antes de llegar a su destino por una caída del Sistema de Notificación a Misiones Aéreas (Notam, por sus siglas en inglés), encargado de transmitir mensajes sobre riesgos y restricciones desde la base hacia los pilotos en tiempo real.

Más de 700 vuelos dentro, hacia y desde Estados Unidos figuraban como demorados y más de 90 como cancelados, según FlightAware, una empresa de seguimiento de vuelos, hacia las 6.30 hora del este (8.30 de la Argentina). Todas las aeronaves deben realizar rutas a través del Notam, incluidos los vuelos comerciales y militares.

“La FAA sigue trabajando para restablecer completamente el sistema de Notificación de Misiones Aéreas tras una interrupción. La FAA ha ordenado a las aerolíneas que pongan en pausa todas las salidas nacionales hasta las 9 de la mañana, hora del este, para que la agencia pueda validar la integridad de la información sobre vuelos y seguridad”, había informado antes la agencia en Twitter.

Desde la Administración Federal de Aviación estadounidense comunicaron que su sistema de Avisos para Misiones Aéreas sufrió problemas de funcionamiento. Foto: AFP

Las primeras partidas en reanudarse fueron las del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta, el centro de conexiones de aerolíneas más grande del mundo, y el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark en Nueva Jersey, otro de los aeropuertos más grandes de Estados Unidos con un tráfico de más de 30 millones de pasajeros por año.

“La FAA está progresando en la restauración de su sistema de Aviso de Misiones Aéreas después de una interrupción durante la noche. Las salidas se están reanudando en @EWRairport y @ATLairport debido a la congestión del tráfico aéreo en esas áreas. Esperamos que las salidas se reanuden en otros aeropuertos a las 9 a.m. ET”, indicó en Twitter.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.



Operations across the National Airspace System are affected.



We will provide frequent updates as we make progress. — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

La FAA había notificado el problema a través de un comunicado publicado en la madrugada de este miércoles: “LA FAA está experimentando una interrupción que está afectando la actualización de Notams. Ningún vuelo puede salir en este momento”.

La Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden ya estaba al tanto de la situación y que descartaba, por el momento, un ciberataque, aunque ordenó al Departamento de Transporte iniciar una investigación.

“El secretario de Transporte ha informado esta mañana al presidente sobre la interrupción del sistema de la FAA. Por el momento no hay pruebas de que se trate de un ciberataque, pero el Presidente ha ordenado al Departamento de Transporte que investigue a fondo las causas. La FAA proporcionará actualizaciones periódicas”, escribió en Twitter Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

The President has been briefed by the Secretary of Transportation this morning on the FAA system outage. There is no evidence of a cyberattack at this point, but the President directed DOT to conduct a full investigation into the causes. The FAA will provide regular updates. — Karine Jean-Pierre (@PressSec) January 11, 2023

Por su lado, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, informó a través de su cuenta de Twitter que se había comunicado con la FAA y que la entidad estaba trabajando para resolver el problema.

“He estado en contacto con la FAA esta mañana acerca de una interrupción que afecta a un sistema clave para proporcionar información de seguridad a los pilotos. La FAA está trabajando para resolver este problema de forma rápida y segura para que el tráfico aéreo pueda reanudar sus operaciones normales, y seguirá proporcionando actualizaciones”, afirmó.

I have been in touch with FAA this morning about an outage affecting a key system for providing safety information to pilots. FAA is working to resolve this issue swiftly and safely so that air traffic can resume normal operations, and will continue to provide updates. — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) January 11, 2023

La aerolínea United Airlines demoró todos sus vuelos domésticos hasta nuevo aviso, según informó en su cuenta de Twitter. “El sistema de la FAA que envía importantes riesgos y restricciones de vuelo en tiempo real a todos los pilotos de líneas aéreas comerciales –Notice to Aire Mission (Notam)– está sufriendo actualmente una interrupción nacional. United ha retrasado temporalmente todos los vuelos nacionales y publicará una actualización cuando sepamos más de la FAA”, escribió la compañía.

Por su parte, American Airlines dijo en un comunicado que está “monitoreando de cerca la situación, que afecta a todas las aerolíneas, y trabajando con la FAA para minimizar la interrupción de nuestras operaciones y clientes”.

El aeropuerto internacional Austin-Bergstrom (AUS), de Texas, anunció a través de Twitter: “Una interrupción del sistema de la FAA está provocando aterrizajes en AUS y otros aeropuertos de todo el país. Los pasajeros que llegan y salen pueden esperar retrasos esta mañana y durante el día”.

Los Notam solían estar disponibles a través de una línea directa, pero eso se eliminó gradualmente con Internet. Las alertas abarcan desde información sobre la construcción en los aeropuertos hasta restricciones urgentes de vuelos o equipos averiados.

El piloto Jim Schilling dijo al medio BN9 que jamás experimentó un episodio de esta magnitud en sus 30 años de carrera.

Mientas, varios aeropuertos fuera de los Estados Unidos dijeron que las operaciones continuaban con normalidad. “Por lo que sabemos, todavía estamos operando hacia/desde los Estados Unidos en este momento”, aseguró un portavoz del Aeropuerto de Gatwick en Londres.

En tanto, un portavoz del aeropuerto de Frankfurt en Alemania dijo que el apagón de la FAA no había afectado a sus operaciones. La alemana Lufthansa y Air France afirmaron que continuarían operando vuelos hacia y desde Estados Unidos, mientras que la aerolínea francesa añadió que estaba monitoreando la situación.

Un total de 21 464 vuelos están programados para salir de los aeropuertos de Estados Unidos el miércoles con una capacidad de casi 2.9 millones de pasajeros, según datos de Cirium. American Airlines tiene la mayor cantidad de salidas desde aeropuertos de Estados Unidos con 4819 vuelos programados, seguida por Delta Air Lines y Southwest Airlines, mostraron los datos de Cirium.

Las acciones de las aerolíneas estadounidenses caían durante las operaciones previas a la apertura del mercado el miércoles. Southwest Airlines bajaba un 2,4%, mientras que Delta Air Lines Inc, United Airlines y American Airlines perdían alrededor del 1%.

