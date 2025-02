Convocado el concurso Isla de Pinos Cubana

Como parte de las actividades previstas para la celebración del centenario de la puesta en vigor del Tratado sobre Isla de Pinos o Tratado Hay-Quesada, las delegaciones territoriales de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC), el Centro Municipal de Patrimonio Cultural y el MINED, han convocado al Concurso Isla de Pinos cubana.

El mismo pretende incentivar el estudio acerca de tan significativo hecho y su alta significación en el cultivo de la conciencia nacional y el patriotismo del pueblo pinero y cubano que lucho a brazo partido por alcanzar lo que nunca se debió cuestionar: la cubanía de este territorio insular.

En sus bases cuenta que podrán participar los alumnos de las enseñanzas primaria, de quinto y sexto grados; los de Secundaria Básica, Enseñanza Artística y Especial, en las categorías de dibujo, pintura, poesía y composición.

Se detalla que los que decidan participar podrán entregar sus trabajos en el local del Museo Municipal, situado en calle 30 e/ 37 y 39; además, en la sede social de la Unión de Historiadores de Cuba, ubicada en calle 43 e/ 26 y 28 en Nueva Gerona.

Para identificar las obras, éstas irán acompañadas por los datos siguientes:

• Nombre y apellidos:

• Edad:

• No. Identidad permanente:

• Dirección particular:

• No. Teléfono:

• Grado:

• Centro de estudios:

El plazo de admisión de los trabajos vence el cinco de marzo del 2025, y los ganadores del concurso Isla de Pinos cubana, se darán a conocer en las actividades centrales por la celebración del centenario de la puesta en vigor del Tratado Hay Quesada.

Por redacción Web

Imagen tomada de la red