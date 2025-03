Cuando los siervos lloran: Medios anticubanos financiados por EEUU piden dinero a gritos

Primero fueron los medios financiados por la USAID, después aullaron los que recibían dinero de la NED; ahora cayeron en la lista de recortes las mismísimas Radio y TV “Martí”; el aparato mediático contrarrevolucionario, al servicio de Estados Unidos, está en estado de desespero ante las medidas de la administración Trump.

La industria anticubana, o "la industria del mal" como la llamaba Francisco Aruca, ha sido espacio donde han medrado cientos de personajes y organizaciones en EE.UU a lo largo de casi 7 décadas.

Desde los batistianos y masferreristas, pasando por Mas Canosa y la Fundación Nacional Cubano-Americana, Gutiérrez Boronat y su llamado Directorio Democrático Cubano, y otros especímenes de la peor calaña, hasta llegar a la caterva de youtubers que hoy sufragan su odio en las redes, el dinero del contribuyente estadounidense se ha dilapidado en Miami y más allá -incluso en Madrid, Praga o San José- bajo la bandera de la “lucha por la libertad de Cuba”.

A esa ubre se han arrimado, en todos estos años, decenas de proyectos mediáticos nacidos dentro de las propias organizaciones miameras ( para contar con otra fuente de ingresos pagados por el presupuesto estadounidense) o creados expresamente para hacer más profusa la campaña comunicacional anticubana. Unos, nacidos durante la primera oleada en la presidencia de Bill Clinton; otros, en la más abundante y digital red forjada y financiada por la administración Obama, la que identificó al espacio digital como el escenario de la disputa simbólica por excelencia entre nuestros sistemas políticos: “…la web forma parte de una batalla política de mayores dimensiones”. (Ted Henken, 2011).

Ese nuevo Consenso de Washington para Cuba, que redirigió en la década pasada buena parte del financiamiento para la subversión hacia programas concretados en el espacio público digital, tuvo continuidad después en la primera administración Trump y el periodo de Joe Biden.

Viendo al imperio ahogarse en deudas, decreciendo en su poderío económico, tecnológico y militar, con serias fracturas internas y numerosos desafíos externos, la plutocracia hoy en el poder se ha planteado seriamente un desmontaje del aparato estatal, con un alcance incalculable y efectos poco deseados para parte de la élite estadounidenses y para sectores que se han amamantado por años del presupuesto nacional.

Con Elon Musk manejando la guadaña, la Casa Blanca se ha propuesto recortar cientos de miles de puestos de trabajo y miles de millones de gastos del erario público deficitario. En el desmoche han caído la USAID, la NED y estructuras del Departamento de Estado norteamericano, que han derrochado dinero estadounidense en miles de programas fracasados en varios países.

Quizá los más antiguos, fracasados y putrefactos de esos programas sean los dirigidos a Cuba; nación contra la que se han gastado miles de millones de dólares sin haber podido derrocar a la Revolución, aunque sí llenando los bolsillos de unos cuantos vociferantes en Miami.

Al presentar ante el Congreso sus acciones de gobierno en apenas mes y medio de mandato, Donald Trump listó entre los ridículos proyectos que debían ser eliminados el de un millón y medio de dólares destinados a recomponer el engendro de medios anticubanos.

