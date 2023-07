Cubanas deshojan tulipanes

Rosángela y Yilian, dos de las protagonistas del triunfo de hoy ante Países Bajos. Autor: WSBC

Cuando la gente tiene éxito, es gracias al trabajo duro. La suerte no tiene nada que ver con el éxito, es una frase que se le atribuye a la celebridad Maradona.

Y pensándolo bien, le encaja a la medida al equipo nacional cubano femenino de softbol, después de cumplir con su primera demostración en el grupo B de la Copa Mundial para damas de la disciplina, que acontece en la ciudad española de Valencia.

Durante varios meses las antillanas realizaron una fuerte preparación, dentro y fuera de la isla, enfocada en su participación en el certamen universal, y tan pronto como en el primer encuentro protagonizaron una sorpresa de enorme valor en sus aspiraciones de pasar al siguiente nivel.

Este martes, en el Campo de Beisbol y Softbol del Río Turia, las huestes de Jorge Lamas vencieron con cerrado marcador de 4-3 a Países Bajos, actual campeón de Europa y once veces titular continental.

Las neerlandesas le marcaron dos carreras en la entrada inicial a la granmense Yilian Tornés, pero en el segundo inning sus compañeras empataron la pizarra y luego fabricaron las dos anotaciones restantes en los capítulos tres y cuatro. En el séptimo, las derrotadas solo pudieron recortar la diferencia, mientras Tornés cerró otra buena salida en la arena internacional.

La zurda de Jiguaní, mejor lanzadora de nuestro país en la actualidad, se apuntó el éxito después de transitar la ruta completa con siete hits permitidos, tres limpias, cuatro boletos y seis ponches.

Yilian tuvo la contribución ofensiva de su comprovinciana, la inicialista Yanisleidys Casanova (3-3, dos impulsadas), la receptora tunera Rosángela Jardines (3-2, 1) y la jardinera central guantanamera Elizabeth Robert (3-1, 1).

Minutos después de finalizar el choque, Tornés declaró a Juventud Rebelde que todo el conjunto sabía que no sería un juego fácil, pues las rivales son una potencia a nivel mundial. Ella tuvo la oportunidad de enfrentar a esa selección en Italia, en una Copa de Campeones, y cargó con el fracaso (0-2), aunque propinó 14 ponches.

Explicó que en el primer inning del encuentro de este martes, además del intenso calor de la sede, no calentó a plenitud, de ahí que soportó las dos carreras iniciales. Afortunadamente, agregó, supo recuperarse y unido al bateo y a la defensa de sus compañeras, que cumplieron, se obtuvo este importante triunfo.

Por su parte, Robert dijo a nuestro periódico: «siempre fuimos con mente positiva, si hoy estamos donde estamos es porque nos lo ganamos a golpe de sacrificio, entrega y, sobre todo, mucha disciplina.

En mis dos primeros turnos al bate me metí debajo de la pelota, por eso no salió lo que yo esperaba. Ya en el tercero hice ajustes y con la técnica perfecta impulsé la cuarta carrera. No estuve muy bien, yo sé que puedo dar más, por suerte tengo un equipo grande que me apoya. A veces la tensión sale, pero con el transcurso del juego va pasando.

«El elenco está con los ánimos altos, este miércoles tendremos doble juego y por nuestras mentes solo pasa ganar y ganar. Como bien dices, si triunfamos en esos dos encuentros nos pondríamos en una posición favorable para la otra ronda.

Las Guerreras avanzamos y no nos detenemos, nosotras queremos poner en alto el softbol cubano», concluyó la bateadora derecha de 24 años. Mañana las cubanas chocarán a primera hora con Sudáfrica y luego ante el representativo anfitrión.

Tomado de Juventud Rebelde