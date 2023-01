Depresión, enfermedad cada vez más frecuente en la población pinera.

¿Quién no se ha sentido deprimido alguna vez, ya sea por amor, por la muerte de un ser querido, o por cualquier otro detonante que afecte nuestra salud emocional?

Según estudios realizados por la OMS la depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas.

En los últimos años es una padecimiento que incide significativamente en las tasas de mortalidad a nivel mundial y por supuesto nuestro municipio no está exento de ello.

Si bien es una afección que es frecuente, en ocasiones es subestimada por las personas.

Según Yulián Pérez Campo, especialista en siquiatría clínica del territorio ha aumentado el número de personas con trastornos depresivos a raíz de la pandemia de coronavirus, desde adolescentes hasta adultos mayores.

Doctor Yulián Pérez Campo, especialista en siquiatría

“Ciertamente después de la pandemia era algo esperado que aumentara la cifra de personas que acuden a las consultas con síntomas de depresión, debido a todos los cambios en la vida de las personas, tanto económicamente como sanitaria.”

Yeni Sinfonte Amador, sicóloga del departamento de siquiatría del Hospital Héroes del Baire comenta que a pesar de que trabaja en el servicio de intervención en crisis, todos los días ve rostros nuevos, desde jóvenes hasta adultos mayores. Recalca el trabajo con la familia y la importancia de su apoyo en estos casos.

Doctora Yeni Sinfonte Amador, sicóloga del departamento de siquiatría del Hospital Héroes del Baire

Muchas personas creen erróneamente que estar deprimido es algo que se elige o que es necesario tener una actitud positiva. Los amigos y seres queridos suelen frustrarse o no entienden por qué una persona no puede “salir de esta situación”. Incluso pueden decir que no hay razón para que él o ella se deprima, es por ello que buscar ayuda no es signo de debilidad. En la Isla de la Juventud existe el centro comunitario de salud mental, donde se da asistencia médica a todo a todo el que lo precise.

“Además del centro sanitario, la línea confidencial de ayuda es una opción muy buena, a men de que inicialmente se utilizaba para el tratamiento de las drogadicciones, a raíz de la pandemia ha sido efectiva en estos casos, al igual que las redes, con el teletratamiento y las teleconsultas”, explica el doctor Pérez Campo.

Subestimar las emociones y descartar estigmas que señalan a las personas con depresión como locas o débiles mentales contribuye a promover una mala salud mental, de ahí que cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, con el objetivo de sensibilizar, orientar y prevenir este padecimiento, así como eliminar los mitos alrededor de las enfermedades mentales.

Sobre cómo se compota la depresión en la isla de la juventud

Por: Elizabeth Sánchez Matos