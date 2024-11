Desde el perfil del ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila: Argumentos

¿Cómo restablecer el puerto de Batabanó? ¿Qué hacer mientras esté interrumpida la transportación marítima de pasajeros entre la Isla grande y la de la Juventud?

Una familia de la Isla de la Juventud de 5 personas con sus boletos reservados y pagados hace mucho tiempo debe viajar el martes a España, pero no ha logrado llegar a La Habana; otra que terminó hace muchos días un tratamiento médico en La Habana a uno de sus hijos, no encuentra manera de regresar a casa en Nueva Gerona y lo que fue un viaje de solo unos días no parece tener final, con todo lo que eso conlleva.

Hoy se habló de todo eso en un encuentro entre numerosos compañeros con responsabilidades en la transportación de pasajeros en Cuba, tanto del ministerio del Transporte como de varios grupos empresariales y sus empresas. Más de una vez fue difícil, sobre todo escuchar a Walter, director de la empresa Viajeros, confesar que ya no sabía cómo responder a las personas imposibilitadas de viajar entre la Isla grande y la de la Juventud, o viceversa, lo que generaba situaciones a veces dramáticas.

Tratábamos de encontrar alguna opción que atenuara la gravedad del momento, causada por la interrupción el pasado domingo de la transportación marítima de pasajeros entre la Isla de la Juventud y Batabanó. Chocábamos siempre con un obstáculo u otro: uno de los catamaranes no tiene aún los motores arreglados, enviados hace un tiempo al exterior para una reparación general a partir de un esfuerzo financiero para pagar por ese servicio; transportar con un remolcador ese catamarán u otro inactivo en este momento, pero con la ventaja de tener un menor calado que el ferry, implicaría muchas horas de navegación y se necesitan, a su vez, los remolcadores para las operaciones portuarias; y así una infinidad de complejidades en cada posible solución. Terminó la reunión y no aparecían alternativas claras.

Pero, ¿dónde y por qué comenzó esta historia que hoy nos abruma?

Después de la salida de regreso del ferry Perseverancia de Batabanó hacia Nueva Gerona el pasado domingo, fue necesario detener las operaciones habituales de esta embarcación, la única que ofrece actualmente servicios de transportación marítima de pasajeros entre los puertos de Nueva Gerona y Surgidero de Batabanó. En la nota en la que informábamos esta decisión, comentábamos que era necesario mejorar las condiciones del canal de acceso del puerto de Surgidero de Batabanó, cuya profundidad venía disminuyendo, lo que se acentuó con el paso por el occidente de Cuba del huracán Rafael, causante de mayores acumulaciones de sedimentos y, por lo tanto, dificultades ese día en el atraque en ese puerto del ferry que necesita un calado de más de dos metros, para lo cual se tomaron previamente medidas especiales, con el empleo de un remolcador para evitar daños al motor, a la propela y las hélices del ferry que maniobró en el canal de acceso con los motores apagados.

Los funcionarios y especialistas del ministerio del Transporte, de los grupos empresariales Marítimo Portuario GEMAR y GEOCUBA, y de sus empresas, somos conscientes de las implicaciones y responsabilidades que tenemos con este tema, en tanto se afecta la vía más masiva y con una frecuencia más estable de transportación de pasajeros hacia y desde la Isla de la Juventud, al no existir en este momento en la costa sur del occidente de Cuba, otro puerto con las condiciones necesarias para que atraque el ferry Perseverancia, mientras no lo pueda hacer en Batabanó. Por eso se está trabajando con la mayor celeridad posible, considerando que tampoco existen en estos momentos vuelos regulares entre la Isla de la Juventud y La Habana, al estar el avión con esta función en un prolongado mantenimiento capital que no termina por la falta de una pieza que para Cuba siempre es muy difícil adquirir.

Se ha llegado al consenso de la necesidad de realizar un dragado de recuperación, primeramente en los puntos con más pérdida de profundidades en el canal de acceso en tres etapas: la primera, realizar el dragado de los puntos con más pérdida de calados y donde el ferry tocó fondo, de manera que sea posible una vez concluido el mismo, el reinicio con seguridad de las operaciones de esta embarcación en ese puerto, a la vez que continuarían las labores de dragado; la segunda etapa, consistiría en realizar el dragado en todo el canal y la dársena de maniobra, para llevar sus profundidades hasta los parámetros del proyecto original diseñado para este puerto; y la tercera etapa, consiste en comenzar los trabajos de dragado en el puerto de la Coloma como alternativa ante la ocurrencia de eventos en Batabanó que impidieran la utilización de ese puerto.

Debido a la presencia de la depresión tropical Sara al sur de Cuba, no hemos podido proceder al traslado de la draga hacia Batabanó, puerto que no dispone de condiciones naturales que ofrezcan el debido refugio ante una mayor cercanía de un evento extremo; pero se están tomando todas las medidas técnico organizativas por todas de las entidades involucradas en esta operación para que, una vez pase la amenaza del evento meteorológico, se proceda en el menor tiempo posible al traslado de un remolcador hacia La Coloma para transportar la draga y su tren de dragado hacia Batabanó y se comiencen allí las operaciones de dragado. Estimamos sea posible trasladar la draga a principios de la semana próxima, si continúa disminuyendo el potencial peligro sobre Cuba.

Para poder atender los pasajeros con mayor urgencia de viaje, se han venido realizando algunos vuelos en un pequeño avión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que seguirá contribuyendo a aliviar esta situación en los próximos días. A su vez y de manera excepcional, se trabaja en crear las condiciones con el completamiento de los salvavidas y otras labores de alistamiento para utilizar el catamarán Río Las Casas, con un remolcador, para trasladar pasajeros, ida y retorno: Nueva Gerona-Surgidero de Batabanó-Nueva Gerona, posiblemente este sábado.

Para el traslado de trabajadores entre Cayo Largo de Sur y la Isla de la Juventud y Batabanó, con dificultades generadas por una combinación de distintos factores, también se adoptan medidas alternativas.

Por otro lado, no renunciamos al propósito de tener lo antes posible, en la modalidad que sea viable, vuelos regulares entre Nueva Gerona y La Habana, lo cual contribuiría a la transportación de pasajeros entre ambos territorios y al desarrollo económico social de la Isla de la Juventud.

El traslado de la draga a Batabanó y el proceso de dragado en ese puerto contarán con un continuo seguimiento por parte de nuestro ministerio, los grupos empresariales y las instituciones relacionadas con su ejecución, también con próximas publicaciones para que ustedes siempre estén informados sobre este tema.

