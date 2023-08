Nada hay más sabroso que una buena cerveza fría en medio de tanto calor. Precisamente por la satisfacción que aporta esta bebida que se produce y consume internacionalmente, es que se celebra todos los años, el primer viernes de agosto, el Día Internacional de la Cerveza.

El origen de esta celebración se remonta a 2007 en la ciudad de Santa Cruz (California), donde cuatro amigos bebedores de cerveza artesana decidieron rendirle homenaje en los días más calurosos del año e implantaron una tradición que se ha extendido a más de 50 países.

El propósito de este día es reunirse con amigos y disfrutar de la delicia que es la cerveza y es una forma también de homenajear a quienes la producen, comercializan y sirven, así como para unir al mundo celebrando las cervezas de todas las naciones y culturas. Aquí te dejamos algunas curiosidades acerca de la cerveza:

Es una bebida con más de 7 000 años de historia.

En el Museo Británico se conserva el llamado Monumento Azul: dos piedras grabadas con más de 5 000 años de antigüedad donde se puede ver una ofrenda de cerveza a la diosa Nin-Harra.

Los Incas tenían su propia cerveza a base de maiz.

Existen algunas evidencias de que los trabajadores de las pirámides en el antiguo Egipto cobraban parte de su salario en cerveza.

Los vikingos creían que tras la muerte, les esperaría un paraíso donde había una cabra gigante que les suministraría eternamente cerveza.

En Alemania se beben 160 litros de cerveza por habitante al año.

La fiesta más grande del mundo de la cerveza es la Oktoberfest, que se celebra cada octubre en el país bávaro.

La disciplina que se dedica al estudio de la cerveza se llama “zimología”.

Según el Centro de Información Cerveza y Salud de España, ingerir en demasía representa uno de los principales factores de los trastornos neuropsiquiátricos y enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares y la cirrosis hepática.

Con este último dato no queremos desanimarte, solo que seas consciente de lo que bebes y, sobre todo, de la cantidad. Si eres de los que les gusta tomar cerveza a diario, puedes hacerlo, pero no en exceso. Y claro, recuerda siempre, si tomas, no manejes.

Texto: Sergio Rivero