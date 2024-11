El anhelo de Rolo “el taxista”

Los primeros rayos del sol sorprenden a Rodobaldo Ramos Hernández en el parquecito infantil ubicado en la Demarcación Abel Santamaría. Él lleva tres meses trabajando allí y se encarga de la limpieza, embellecimiento y cuidado del área diariamente. Actualmente funcionan muy pocos de los equipos rústicos de diversión que se instalaron en el parque, pero "el taxista", como le llaman por aquí, ha reparado varios columpios y mantiene la higiene al cien.





“Yo trabajé 42 años en la UEB Cubataxi de chofer y me jubilé hace poco tiempo, me siento fuerte aún y decidí ponerme a trabajar en esta área que pertenece a Empresa de Comunales; muchas veces pasaba por aquí, ya que vivo en el edificio de atrás, y entonces me llamó la atención el descuido del parquecito, no tenía cuidador, entonces me acerque a la empresa, investigué si la plaza laboral estaba vacía, y por suerte, sí y me aceptaron.



“Lo primero que hice fue limpiar toda el área de afuera del parque porque era un micro vertedero, y después limpié por dentro, cerré la puerta de entrada con un candado para que no entraran personas en otro horario que no sea el establecido y le hicieran daño a los equipos".



Rodobaldo se levanta la gorra que dice Cubataxi, prenda que guarda con orgullo de su anterior ocupación, se limpia el sudor y alega "no se crea, tengo que estar a cuatro ojos porque en segundos me llenan de basura el parquecito, muchas veces los padres traen a los hijos y se sientan en los columpios, esos están diseñados para aguantar poco peso; los niños también deben cuidarlo pero con ellos hice algo diferente: puse a los muchachos más grandes a que "velen el parquecito"cuando yo tengo que salir un momento a realizar otra actividad, y eso me ha dado resultado"; pero le digo algo, mi sueño es ver este parque restaurado, con otros equipos instalados para que los niños puedan disfrutar.





“De la limpieza me encargo yo; me gusta lo que hago porque, aparte de sentirme útil, estoy orgulloso de trabajar en este lugar, un espacio de entretenimiento y diversión instalado para ‘los que saben querer y son la esperanza del mundo’."



El anhelo del "Taxista" es ver el parque como estuvo hace años atrás, pintado y con equipos nuevos rústicos; e insiste: “…sé que la situación está difícil, pero si se quiere se puede. Yo creo que con el apoyo de la UEB Talleres que apadrina el parquecito, las instituciones enclavadas en esta localidad, la Empresa de Servicios Comunales y los vecinos del barrio, podemos lograr lo que quiero. Y déjeme decirle, tengo la mirada fija en ese objetivo y lo cumpliré, solo pido que me apoyen y estaré aquí como el primero en cada tarea que se ejecute. “Pienso ver los niños correteando de un lado a otro, montando variados equipos con mejores condiciones constructivas, emocionados con los juegos antiguos; yo me quedaré con la satisfacción de haber contribuido a esta acción importante para los que ‘saben querer.

Texto y foto: Dianelys Labrador