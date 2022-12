El fútbol, las peñas y la pasión de un mundial

Fátima, una peñista destacada de Cubanos Albicelestes. Foto: Cortesía de Yoan González.

Al calor del Mundial de fútbol, que por estos días pone los ojos del planeta en Catar, muchos son en Cuba los seguidores de Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Portugal…, pero también hay quienes no dejan de ser fieles a sus equipos aunque hayan quedado en el camino, como le ha sucedido a Alemania, Bélgica y España.

Como ningún otro deporte, el fútbol moviliza multitudes, sentimientos y hermandad entre personas de todas las edades, países y culturas. ¿Cuál es tu selección favorita?, ¿o eres amante del buen fútbol venga de donde venga? Importa quien gane, pero a veces se goza más el arte del puro fútbol cuando ya no está nuestro favorito en competencia. Dejamos de mirar a nuestro equipo y comenzamos a disfrutar mejor el juego.

A la redacción de Cubadebate han llegado opiniones, testimonios y expectativas de representantes de distintas peñas en toda Cuba. A ellos, el agradecimiento por mantener viva la pasión por el fútbol y el sano disfrute del deporte.

La peña Diego Armando Maradona de Zulueta tiene muchos seguidores. Foto: Cortesía de la peña.

“Mi nombre es Nelson Rodríguez Curiel, tengo 61 años, soy natural de Zulueta, la bien llamada cuna del fútbol cubano.

“Me considero una persona de perfil bajo. Me gusta pasar desapercibido, pero cuando se trata de fútbol –que es lo más grande que tengo, después de mi familia– me encanta conversar y compartir criterios. Claro, siempre desde el respeto, porque el fútbol ayuda a socializar.

“Desde niño sigo este deporte. Soy de un pueblo atípico de Cuba, donde el fútbol es la mayor pasión. Es decir, cuando el béisbol causaba furor en nuestro país, para los zulueteños, en Villa Clara, el fútbol era lo primero.

“Tengo una camiseta del Mundial de 1994 firmada por Maradona, una banderita de Boca Juniors, que también me la firmó Diego, un cuadro de ese club y uno de los 100 balones utilizados en La Bombonera en un partido homenaje.

“En cuanto a nuestra peña, te puedo decir que al principio éramos 200 integrantes. Con el decursar del tiempo y por la situación del país, hoy quedamos alrededor de 30”.

(Nelson Rodríguez Curiel dirige la peña Diego Armando Maradona, de Zulueta. Es presidente de honor de Cubanos Albicelestes y pertenece a la Bosteros de Cuba)

Tesoros de Nelson Rodríguez Curiel, director de la peña Diego Armando Maradona de Zulueta. Foto: Cortesía de la peña. Momento en que Maradona le firma la camiseta a Nelson. Foto: Cortesía de la peña.

“Mi nombre es Yoan González Moli. Tengo 34 años y sigo el fútbol desde los 10, cuando el Mundial de 1998.

“Fundamos nuestra peña el 24 de junio del 2022, el día del cumpleaños de Messi y Riquelme. El objetivo principal es alentar desde Cuba a la selección argentina.

“No tenemos local fijo. Vemos los juegos del Mundial en el Salón Rojo del hotel Capri, junto al proyecto Hashtag Eventos.

“Normalmente radicamos en un grupo de WhatsApp. Al iniciar el proyecto en plena covid, no podíamos reunirnos y la alternativa fue ponernos de acuerdo por WhatsApp. Luego, lo dejamos así porque con esa aplicación pueden intercambiar personas de toda Cuba, que sean seguidores de Argentina.

“Tenemos 250 miembros entre peñistas e integrantes de los equipos de fútbol de mayores y de la categoría sub-17. Mi hija Fátima, de cuatro años, también se ha sumado a las actividades. Somos una gran familia”.

(Yoan González Moli, presidente de la peña Cubanos Albicelestes)

Fátima, la peñista más joven. Foto: Cortesía de la peña. La peña fue creada el 24 de junio del 2022. Foto: Cortesía de la peña. Los partidos se ven en el Salón Rojo del hotel Capri. Foto: Cortesía de la peña.

***

“Soy Bobby Díaz y tengo 66 años. La idea de la peña surgió en julio de 2016, cuando el equipo del RB Leipzig ascendió a la primera división de la Bundesliga.

Ese año estuve de visita en Alemania, donde estudié Germanística en la Universidad Carlos Marx.

“Por esos días, había gran entusiasmo en Leipzig por ser el conjunto de esta ciudad el único de la antigua RDA en jugar en primera división.

“De regreso en La Habana, comenté con dos amigos que también habían estudiado allá la idea de fundar una peña del RB Leipzig en la capital de todos los cubanos. Ellos apoyaron la idea y nos dimos a la tarea de hablar con otros compañeros de estudios.

“En agosto ya éramos 12 y, como los 12 apóstoles, empezamos a divulgar los resultados de nuestro equipo, que ese año conquistó el segundo lugar en la Bundesliga.

“La peña fue fundada oficialmente el 22 de noviembre de 2017. Actualmente, tenemos alrededor de 100 integrantes.

“Hemos creado una selección de fútbol de mayores que representa a nuestra peña y al equipo del RB Leipzig en el torneo interpeñas. Igualmente, apoyamos a tres conjuntos infantiles, uno en la comunidad del Fanguito y otros dos en Ciudad Libertad.

“El objetivo es contribuir al desarrollo del fútbol en La Habana y en Cuba, sobre todo en las edades escolares. Así podremos transmitir valores humanos a los niños, motivarlos a participar en actividades sociales como trabajos voluntarios, de limpieza y de protección del medioambiente.

Diploma de Club Oficial del RB Leipzig. Foto: Cortesía de la peña.

“Tenemos varias satisfacciones. Por ejemplo, en julio de este año recibimos en la ciudad de Leipzig el diploma de club oficial del RB Leipzig en un acto que contó con la presencia de la consejera de la embajada de Cuba en Alemania y del cónsul cubano en ese país.

“Muchos amigos alemanes nos ayudan con implementos para los jugadores. Además, la directiva del RB Leipzig apoya con el envío de pulóveres para uniformar.

“Como los fundadores y muchos de los miembros de nuestra peña estudiamos en la ciudad de Leipzig y hemos sido o somos aún profesores de alemán de la Universidad de La Habana, tenemos pensado organizar cursos de alemán para los integrantes que no dominan esa lengua, para los niños y todos los que quieran participar.

“No tenemos un local fijo. En un principio estuvimos en el Centro Vasco, pero debido a las condiciones constructivas tuvimos que abandonarlo. Hemos cambiado de sede en varias ocasiones y en estos momentos nos reunimos en los locales donde vemos los partidos.

“Estamos trabajando para estabilizarnos. Eso es esencial para desarrollar nuestro trabajo.

“El equipo por el que hincho ya se fue del mundial. Alemania, por supuesto.

Espero que estando ya fuera, gane Brasil o Argentina”.

(Roberto Díaz, más conocido como Bobby Díaz, fundador, vocero y ejecutivo de la peña RB Leipzig)

Las categorías inferiores son priorizadas en la peña. Foto: Cortesía de la peña. La peña tiene cerca de 100 integrantes. Foto: Cortesía de la peña.

***

“Mi nombre es Néstor Padrón Toledo y tengo 37 años. Vengo a la peña del Capri desde antes de la pandemia. Prefiero ver los partidos aquí, por el ambiente que se vive, la posibilidad de compartir con amistades.

“El fútbol es mi deporte preferido, aunque soy bartender de Fábrica de Arte Cubano, o sea, también tengo la arista cultural.

“Mi selección es Argentina. Le voy desde niño, cuando la época de Gabriel Batistuta, Hernán Crespo, Juan Sebastián Verón… Me encanta el estilo de juego de los albicelestes y desde chiquito me encantaba ver jugar a Maradona. Son muy agresivos, nunca se dan por vencidos en un partido.

“Simpatizo con España por tener varios jugadores del Barça, aunque ahora está eliminado. Cada vez que puedo, vengo a la peña del Capri, principalmente para ver los partidos del Barcelona.

“Hasta este momento me gusta el Mundial. He visto bastante paridad entre los equipos. No he visto a uno con superioridad sobre otro, todos han tenido sus altas y bajas.

“Han ocurrido sus sorpresas, como siempre. Me han gustado bastante la organización, los estadios. Una cosa en contra es ver los juegos obligatoriamente narrados por los cubanos. Si te soy sincero, esa narración no me gusta.

“Si tuviera que referirme a algunas selecciones un poco por encima de las demás, mencionaría a Francia, Brasil, Holanda, mi Argentina e Inglaterra.

“No me gustó la eliminación de Uruguay, es uno de los conjuntos que siempre quiero ver pasar la fase de grupos. No se dan por perdidos hasta el final. Da gusto verlos jugar. La culpa de que no estén en competencia la tiene en gran parte su director, que no supo hacer un buen planteamiento técnico”.

(Néstor Padrón Toledo, integrante de la peña del Capri)

Néstor y Orlando disfrutando del Mundial en el bar azul de Capri. Foto: Angélica Arce Montero/Cubadebate.

***

“Mi nombre es Orlando Rosales y tengo 25 años. Soy cuentapropista. Y aunque siempre he vivido a dos cuadras del Latinoamericano, el fútbol es mi debilidad, mi pasión y uno de mis amores.

“Le voy a Argentina desde 2010 y vengo a esta peña del Capri desde el 2020. El periodista Yimmi Castillo me invitó. Él la había abierto en 2019, con un primer partido de la final de la Champions entre Tottenham y Liverpool.

“Aquí, normalmente le vamos al Barcelona y cuando hay Mundial a Argentina.

Catar 2022 se ha comportado con pocas sorpresas. Han clasificado los de siempre. El arbitraje ha sido inestable. Mucha polémica ha despertado el VAR”.

(Orlando Rosales, integrante de la peña del Capri)

***

“Mi nombre es Mauricio Montes de Oca y tengo 32 años. Sigo el fútbol desde que tengo uso de razón. Me recuerdo con ocho años sufriendo la derrota de Brasil ante Francia. Mi tío es fanático y veía de pequeño los partidos junto a él.

“Admiraba mucho a Ronaldo, Rivaldo... Mi primer mundial consciente fue el de 2002.

“El proyecto surgió en 2021, luego de que varios amigos y fanáticos de la Canarinha decidieran crear la peña Garotos de Cuba. Tenemos entre 120 y 140 miembros.

“No tenemos local fijo. Estamos reuniéndonos en el Capri durante el Mundial. Mi equipo es Brasil, porque en Cuba es la selección más seguida históricamente. Siempre me he identificado con su estilo y forma de jugar.

“El Mundial de Catar ha dado muestra del nivel del fútbol en estos momentos. Ha estado supercompetitivo. Se ha visto que, seas el conjunto que seas, tienes que salir a imponerte con el buen fútbol.

“Los grandes han aprovechado su calidad individual para hacer diferencias. Brasil ha tenido una buena Copa hasta ahora. Ha primado la solidez defensiva. En ataque, vinieron a destaparse ante Corea del Sur. Tácticamente, han sabido dominar cada partido. Pueden avanzar y llegar a discutir el título”.

(Mauricio Montes de Oca, uno de los directores de Garotos de Cuba)

La peña surgió en 2021. Foto: Cortesía de la peña. Peña Garotos de Cuba. Foto: Cortesía de la peña.

***

“Soy Agustín Rodríguez y tengo 31 años. La peña Cubaorange la veo en óptima forma en cuanto a la participación y organización de sus integrantes para ver los partidos de la selección holandesa.

“Lugar fijo no tenemos, pero sí un grupo de WhatsApp donde informamos a los seguidores de las actividades y de los jugadores holandeses en cada uno de sus clubes.

“Para reunirnos hemos usado el Habana Libre, el Comodoro, la embajada de Holanda en Cuba, la Marina Hemingway y el hotel Capri.

“El ambiente del Mundial lo considero estupendo, pues ya existen muchas peñas donde se tiene un debate abierto en las redes sociales, que nunca termina.

“Sigo a Holanda desde el 2008. No me gusta otra selección que no sea Países Bajos”.

(Agustín Rodríguez, integrante de la peña Cubaorange)

***

“Mi nombre es Erika Garcell, tengo 22 años y soy estudiante de cuarto año de Medicina. Hace ocho meses me uní a la peña Cubaorange.

“Me gusta el fútbol, pues es un deporte muy bonito. De niña solía ver cómo mi padrastro y mi hermano disfrutaban de los partidos. Al principio no entendía nada, pero después me fui interesando. Así aprendí un poquito en lo que consiste, y fui creando los vínculos por los equipos que sigo.

“De los clubes, soy fan al Barcelona, y como tiene una estrecha relación con el fútbol holandés, me identifiqué con el tipo de juego de Holanda. Además, mi jugador favorito es Frenkie de Jong.

“Estando en la peña he aprendido más sobre la selección de Países Bajos. Cada día me gusta más.

“Me parece un mundial interesante. Los grandes equipos no han sido los únicos protagonistas. Hemos visto conjuntos con menos resultados históricos vencer y avanzar sobre los favoritos.

“El ambiente que se vive en Cubaorange es espectacular. Los seguidores de la Naranja Mecánica tienen muchas características similares, todas positivas, y esto ha permitido que siempre que compartamos, lo hagamos como una familia”.

(Erika Garcell Fernández, integrante de Cubaorange)

Erika Garcell Fernández (con pantalón azul) junto a los integrantes de Cubaorange. Foto: Cortesía de la peña.

En video, varias peñas cubanas de fútbol