Eliminatorias mundialistas: ¿Brasil mejor sin Vinicius?

El jugador de Brasil Raphinha celebra tras anotar un gol ante Perú, en el partido de las eliminatorias mundialistas celebrado el 15 de octubre de 2024 en Brasilia.

Muy poco alentador se veía el panorama para Brasil antes de la doble fecha de esta semana en las eliminatorias regionales rumbo al Mundial de 2026, porque no podría contar con el lesionado Vinicius Jr, pero por primera vez desde el inicio de este proceso, allá por septiembre del año pasado, sumó seis puntos en una misma ventana.

La pregunta que encabeza este trabajo ronda entonces por la cabeza de algunos, pero realmente es inconcebible que un equipo pueda jugar mejor sin la presencia del probable Balón de Oro del año. El técnico Dorival Junior por primera vez respira tranquilo y tiene en sus manos la posibilidad de enderezar el rumbo de la Seleção, que llegó a 16 puntos y empató con Uruguay en la tercera posición.

El pentacampeón mundial enfrentó a los colistas Perú y Chile, pero era tan bajo el nivel mostrado hasta el momento por el Scratch que hasta esos contrarios podían meterlos en problemas.

Por su parte, Argentina se ratificó como cómodo líder con 22 puntos, luego de empatar con Venezuela y golear a Bolivia, que pudo aprovechar la altura de El Alto ante Colombia, pero no con la Albiceleste, aunque de momento sigue en carrera para la Copa del Mundo.

El regreso del astro Lionel Messi se tradujo en un hat-trick contra los bolivianos, de sus víctimas favoritas de toda la vida, y bajo los tres palos Geronimo Rulli cumplió con crecer la ausencia de Emiliano Martínez, suspendido dos fechas por agredir a un camarógrafo en Barranquilla en el duelo anterior.

Sólido en la segunda casilla, con 19 rayas, se mantiene Colombia, que de las piernas de “El Renacido” James Rodríguez vapuleó a Chile para reponerse de la derrota en suelo altiplánico.

En el caso de La Roja de América, se da por hecho el despido del entrenador argentino Ricardo Gareca, pues el Tigre no encuentra la tecla para suplir la Generación Dorada y apenas suma una victoria en 10 presentaciones, aunque se especula que no lo pueden echar porque no hay dinero para pagarle la indominación que esto acarrearía.

Su compatriota Marcelo Bielsa también está en horas bajas, pues saldó la doble fecha con derrota ante el sotanero Perú y empate en casa ante Ecuador, lo cual hace pensar en el efecto de aquellas críticas hacia su persona que comentamos anteriormente de parte de integrantes del seleccionado Celeste. Aunque se mantuvo tercero, de aquí al próximo mes debe haber un acercamiento entre técnico y futbolistas, o esta aventura acabará mal.

Calladitos, Paraguay y Ecuador siguen en la pelea por los boletos directos con 13 unidades cada uno, luego de empatar entre sí, y sumar también en el segundo pleito, aunque bien cerca sigue estando Bolivia (12) y la Vinotinto (11), los otros elencos con posibilidades reales de acceder al próximo certamen del orbe.

En realidad las matemáticas no descartan a nadie, porque quedan todavía por disputarse 24 puntos, pero chilenos y peruanos tendrían que dar un cambio radical.

