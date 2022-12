Inauguran enlace aéreo entre Ottawa y Cayo Largo del Sur

Después de tres años, este es el primer vuelo procedente de Ottawa, que aterriza en el aeropuerto internacional Vilo Acuña de Cayo Largo del Sur, como parte de un nuevo enlace aéreo que inauguró la aerolínea Sunwing entre Canadá y Cuba.

"Una vez a la semana llegarán visitantes de esa cuidad de Canadá al destino turístico. Esperamos que las operaciones sean un gran éxito como lo han sido las rutas de Montreal y Toronto, esta última compartía la capacidad del vuelo con el Cayo Santa María, pero con la buena acogida que hemos tenido pasamos a tener una ruta completa", expresó Luis García, delegado de la Blue Daimond en Cayo Largo del Sur.

Dijo, además, que la perspectiva es lograr que siete ciudades de Canadá tengan enlace directo con este destino turístico, y que trabajan para potenciar un mercado mixto: "A principio de enero arribará un vuelo inaugural de Argentina, y en la temporada de primavera contaremos con clientes de Polonia".

En este positivo panorama, incide que Cayo Largo del Sur siempre ha sido uno de los destinos preferidos por el turismo canadiense y esa fidelidad se mantiene. Muestra de ello son las opiniones que ofrecieron algunos clientes.

"Realmente emocionante, las playas son fascinantes, al igual que las personas".

"Para serle honesta estoy muy emocionada, es lo que estamos buscando porque en Canadá el clima es muy frío, hay nieve por todos lados y lo peor es que se mantiene casi todo el año y entonces nos escapamos para Cayo Largo".

"Me comprometí y me casé en Cayo Largo, nuestra hija ha venido cinco veces y hemos estado muchas veces, he perdido la cuenta. Amamos Cayo Largo del Sur".

A dos meses y medio del inicio de la temporada alta de inverno en Cuba, Cayo Largo del Sur está a un 70% de capacidad ocupacional en las instalaciones hoteleras, y continúa ampliando la cartera de productos que ofrece a quienes prefieren este destino por las bellezas naturales y la hospitalidad de sus trabajadores.

Texto y Foto: Esmeralda Cardoso