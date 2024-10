“Incansable presidenta y delegada”

A Nuris Figueroa Martinez la podemos encontrar cada mañana recorriendo el Consejo Popular Abel Santamaría de Nueva Gerona, Isla de la Juventud del que, como su presidenta, conoce cada palmo.

En medio de su agitada rutina le pedimos una pausa para conocer más del quehacer, muchas veces ignorado, del presidente de Consejo Popular y también del día a día en la vida de esta mujer extraordinaria, mayor del Ministerio del Interior y miembro del Comité Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas.

"Un tiempo que para mí es innegociable, me precisa, es el que dedico a las personas vulnerables de mi comunidad, a los ancianos solos, a los encamados.

"Conversar con ellos, tratar de facilitarle la vida en lo posible y también sumar a administrativos de agromercados, dueños de emprendimientos y personas del barrio para eventualmente ayudarlos con algunos alimentos y ropas, es una labor que me reconforta como ser humano.

"Hace algo más de dos años que me desempeño en esta tarea que exige tanto, pero que también tiene gratas recompensas espirituales. Cierto que muchas veces no me alcanza la jornada para lograr todo lo que planifico, pero eso no me amilana, como tampoco la incomprensión de algunos o la falta de voluntad de otros cuando toca trabajar por el bien de la comunidad.



"Cada día trae sus propios desafíos: qué se oferta y en cuáles condiciones en las unidades de comercio, gastronomía, placitas y mercados; comprobar si hay áreas con problemas en el abasto de agua y qué respuesta hay de parte de los compañeros de la Empresa de Recursos Hidráulicos, tratar con la Empresa de Servicios Comunales la posibilidad de recoger los desechos sólidos de los contenedores…

"Pero a lo que trato de dedicar el mayor tiempo posible es a escuchar a las personas y debe ser un tiempo de calidad y con una alta dosis de sensibilidad humana.

"Por eso mi horario de atención a los electores va mucho más allá que un par de horas una vez por semana: mi libreta dónde recojo los planteamientos está siempre conmigo, en mi cartera y atiendo a quienes se me acercan, lo mismo en una cola del mercado, en la farmacia, mientras compran el pan o en plena calle".

En su agenda no existe el descanso de fin de semana, días feriados o festivos porque siempre hay mucho que hacer para que en su demarcación la vida fluya lo mejor posible.

Así es mi incansable presidenta y delegada de circunscripción, un mínimo de ella, y mucho para todos nosotros, sus electores.

Texto y fotos Linet Gordillo Guillama