Inicia Diplomado de Periodismo

En la tarde de este vienes dio inicio oficial en el salón de Islavisión, el Diplomado de Periodismo en su segunda edición, en la #IslaDeLaJuventud con una matrícula de 20 diplomantes pertenecientes a los diferentes medios de comunicación del territorio y otros graduados universitario de carreras y profesiones afines, que contribuirán a fortalecer las redacciones de los tres medios, hoy algo deprimidas.

La primera edición realizada dos años atrás, tuvo como objetivo ofrecer superación y categorización oportuna a los reporteros no graduados de la especialidad que ya se desempeñaban en las redacciones. En esta ocasión se amplió el diapasón y no solo asisten profesionales no graduados en ejercicio, de algún modo y sobre la base de la actividad práctica, se vincularán a las redacciones desde el inicio para combinar la actividad teórica con la práctica periodística, y se produzca la natural relación entre noveles y experimentados.

En intercambio vía WhatsApp con Eloy López Jay, Presidente de la Unión de Periodistas de Cuba en la Isla de la Juventud, nos informa que el Diplomado tendrá una duración de un año y se impartirán seis módulos en los cuales estarán al frente profesores de altos conocimientos de los de cada uno de los temas que se impartirán.

Historia de la prensa en Cuba.

Gramática y Redacción.

Periodismo de prensa escrita.

Periodismo de Televisión.

Periodismo Radial y Periodismo Hipermedia

Precisa que entre los 20 diplomantes matriculados hay trabajadores de los medios de prensa, comunicadores sociales, alumnos del último año de la universidad Jesús Montané Oropesa y algunos profesores. En todos los casos son personas vinculadas a las carreras de humanidades.

Es un diplomado de reorientación hacia la carrera de Periodismo auspiciado por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de la Upec y todos los alumnos están en la disposición de formar parte de las redacciones de los medios una vez que se gradúen o colaborar con los mismos sistemáticamente.

Esta es una acción de capacitación que define en gran medida la continuidad del trabajo de los medios de comunicación y constituye una opción de suma importancia que asume la Upec y las Direcciones. Mientras que para los alumnos constituye una un gran oportunidad, para el gremio la solución y a la mayor brevedad.

Por Redacción Web

Foto Yuniesky La Rosa Pérez