Israel sigue atacando instalaciones médicas de Gaza: El número de víctimas es inaceptable, dice la ONU

Las fuerzas israelíes bloquearon el Hospital Indonesio, situado en Gaza, y bombardearon las áreas cercanas del centro médico. Como consecuencia de los ataques se apagó el generador en el hospital, el único que todavía intenta ofrecer servicios médicos en la ciudad de Gaza y el norte del enclave, junto con un pequeño centro de salud, reporta RT en Español.

Las autoridades del país hebreo afirmaron en reiteradas ocasiones que Hamás utiliza los hospitales de la Franja de Gaza como un escondite en donde, además, supuestamente mantiene un fuerte armamento militar. Tal argumento ha sido la principal justificación de Tel Aviv para iniciar la semana pasada el asalto al mayor centro médico de Gaza, Al Shifa.

Además, al menos 250 pacientes del hospital Al Shifa no han podido abandonar la instalación médica debido a la gravedad de su estado a pesar de la orden de evacuación de las autoridades israelíes.

Mientras, el número de civiles que fallecieron en la Franja de Gaza desde el inicio del conflicto entre Hamás e Israel superó los 13 000, incluidos 5 500 niños y 3 500 mujeres. Unos 30 000 residentes civiles resultaron heridos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, declaró este domingo que el número de víctimas civiles registrado durante el conflicto es “inaceptable”.

Mueren ocho bebés evacuados del hospital Al Shifa de Gaza

Al menos ocho bebés que habían sido evacuados del hospital Al Shifa, en el norte de Gaza, han muerto, informó Al Arabiya, citando fuentes del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Equipos de ambulancias de la Media Luna Roja Palestina evacuaron el domingo a 31 bebés prematuros del hospital de Shifa en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas.

Los neonatos fueron trasladados al sur de Gaza para preparar su transferencia al Hospital Emirates de Rafa, en Egipto, recoge Reuters.

Emergency medical teams @PalestineRCS evacuate 28 premature Palestinian infants from the Emirates Hospital in Egypt through Rafah pic.twitter.com/grzUfbS1GL