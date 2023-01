La covid-19 continúa siendo una emergencia sanitaria de alcance internacional, alerta la OMS

Durante la XIV reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que continúa calificando a la covid-19 como una emergencia sanitaria de alcance internacional.

De acuerdo al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la pandemia de covid-19 “probablemente se encuentra en un punto de transición”, la cual debe ser abordada de manera cuidadosa en pos de mitigar sus consecuencias negativas.

El organismo sanitario internacional señaló que “si bien el mundo está en una mejor posición que durante el pico de transmisión de Ómicron hace un año, se han informado más de 170 000 muertes relacionadas con la Covid-19 a nivel mundial en las últimas ocho semanas”.

De igual forma, el texto destacó que “la vigilancia y la secuenciación genética han disminuido a nivel mundial, lo que dificulta el seguimiento de variantes conocidas y la detección de nuevas”.

En este sentido, la OMS añadió que “la respuesta a la covid-19 sigue obstaculizada en demasiados países” debido a que no cuentan con los recursos necesarios para las vacunas, la terapia y el diagnóstico.

The Emergency Committee advised the DG that the #COVID19 pandemic remains a Public Health Emergency of International Concern. @DrTedros accepted the advice of the Committee.



See their statement:

📌 https://t.co/1fKPcWh1JN pic.twitter.com/4TMnU3s4P0