Lanzador Yadier Garay Rosabal destaca en la 63 Serie Nacional de Beisbol

Lanzador Pirata Yadier Garay

El joven lanzador Yadier Garay Rosabal ha sido, en lo que va de temporada, la sensación de los Piratas por su excelente labor monticular, con la que ha aportado tres victorias y 4 juegos salvados a su equipo.

Desde el estadio Cristóbal Labra, donde los pineros disputan el segundo choque de la subserie particular ante los Gallos, ofreció declaraciones en exclusiva para nuestra página.

"Soy habanero, pero estoy con la Isla desde el año en que fuimos campeones en el Sub 23, y ya no me voy.

"Es mi tercera serie: en la primera apenas tuve participación, en la segunda lancé como 30 innings, y ya para esta hice una preparación intensa y me prometí que tenía que ser mi año. Me van saliendo los resultados. Ayer tuve mi primera derrota ante Sancti Spíritus, pero borrón y cuenta nueva, hoy estoy listo otra vez para salir si hiciera falta.

"El equipo está muy renovado. Nos dijeron que nos tocaba a nosotros los jóvenes asumir y estamos muy comprometidos con eso.

"Estoy muy feliz de poder darle triunfos a la Isla y agradezco todo el cariño que he recibido en el Labra y también en el resto de los estadios del país. Aunque la verdad es que yo no siento que he hecho nada, al contrario, esto empieza ahora".

Fotos y Texto: Yuliet Calaña