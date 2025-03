Leñadores de Las Tunas ante nuevo reto y similar objetivo

La Habana.- ABEICY Pantoja, mentor de los Leñadores de Las Tunas, mantiene para la cercana III Liga Élite del Beisbol Cubano 2025 el mismo objetivo que persigue cuando comienza cualquier evento: alzarse con el título. «Sin demeritar a ninguno de los otros cinco equipos que se están preparando fuerte, como nosotros, la aspiración de Las Tunas no puede ser otra que lograr el campeonato. La gran mayoría nos da como favoritos y vamos a ir paso a paso para llegar a la final», comentó Pantoja en exclusiva con JIT. Campeón de las dos últimas series nacionales (62 y 63) como mentor de los Leñadores, sabe que posee un poderoso equipo madero en ristre, con hombres que pegan jonrones y remolcan muchas carreras. Los hermanos Yosvani y Yordanis Alarcón, junto a Rafael Viñales y Denis Peña, son sluggers temidos por los lanzadores rivales. Y el director tunero es consciente de eso. «Los jugadores de peso se mantienen en el trabajo diario y en constante recuperación, porque algunos han sentido dolencias propias del entrenamiento deportivo. Pero todos estarán en buenas condiciones para iniciar el próximo día 15», explicó Pantoja, quien elogió a sus 10 refuerzos. «Hemos logrado que se compenetren con el grupo y se sientan como en casa propia. La muestra más palpable es que la pasada semana no querían salir de pase a sus respectivas provincias porque ya sienten el compromiso con los Leñadores», aseveró. Pantoja explicó que les hizo saber a esos escogidos que no venían a ayudarles, sino a aportar con sus virtudes para conseguir la meta de ganar el título. Indagado sobre la posible rotación de lanzadores abridores, el adiestrador comentó que aún no podía brindarla. «Escogimos pitchers de otras provincias que se desempeñan bien en esa función de abrir juegos y ahora los vamos a insertar con nosotros en igual rol. Así, se rompieron los esquemas de nuestro equipo y debemos esperar para ver los resultados», enfatizó Pantoja. Los Leñadores tuneros debutarán el día 15 como anfitriones ante el elenco de Ciego de Ávila, en el Estadio Julio Antonio Mella, donde se dejará inaugurada oficialmente la III Liga Élite del Beisbol Cubano.