Leyanis Pérez: Lo principal es la preparación para París 2024

Triplista cubana, Leyanis Pérez. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

La estelar triplista cubana Leyanis Pérez se encuentra descansando unos días en su natal Pinar del Río. Desde la tranquilidad del hogar nos ha enviado declaraciones en video, en las que explica su actuación en los Juegos Centroamericanos y el Campeonato Mundial, por qué no fue a la final de la Liga del Diamante y, por último, comenta sobre los Panamericanos de Santiago de Chile.

***

“En los Centroamericanos quedé muy satisfecha, porque logré mi marca personal (14.98 m). Me lo esperaba, porque había trabajado para eso.

“Del Mundial te puedo decir que salí a hacer lo que sabía. Fue una competencia muy reñida. Mis contrincantes saltaron duro. Muchas hicieron sus mejores marcas de la temporada, incluso personales.

“No pude alcanzar el oro, porque tenía una rival muy fuerte, Yulimar Rojas. No estoy satisfecha con los 14.96 m, ya que salí a mejorar mi marca personal y no pude, pero me siento muy contenta con haber alcanzado la medalla de bronce.

“Para la final Liga del Diamante, nos negaron la visa y, lógicamente, no pude asistir. Me dio tristeza, porque había acumulado 26 puntos, estaba en primer lugar, pero Dios y la vida saben por qué suceden las cosas y no seguiré lamentándome por eso. Además, ya necesitaba un descanso. Me permitirá estar en mejor forma.

“El martes empezaré los entrenamientos para los Panamericanos. Daré lo mejor de mí, aunque un poco cargada. Tal vez, no haga mi mejor marca, pero estaré ahí luchando para que salga el resultado.

“No daré pronósticos, porque el objetivo principal es la preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Saldré por una nueva marca personal”.

Leyanis lo da todo en cada salida a la pista. Foto: Enrique González (Enro)/Cubadebate.

En video, declaraciones de Leyanis Pérez

Tomado de Cubadebate