López Obrador recibe a Varoufakis quien agradece defensa de Assange

En un Twitter que circula hoy miércoles en sus cuentas oficiales en redes sociales, el mandatario informa que lo recibió ayer en sus oficinas, y destaca la “visión social, no conservadora ni hegemónica” del político progresista.

“Es un hombre honesto e inteligente. Coincidimos en varios temas de interés para nuestros pueblos”, señaló López Obrador.

Varoufakis es economista, catedrático universitario, político y escritor, autor de varios libros de política y economía.

Es líder del nuevo partido MeRA25 presentado el 21 de marzo de 2018, con el que se aspiró en las elecciones griegas, y también cofundador del movimiento paneuropeo DiEM25 presentado en febrero de 2016.

Activista social, es además cofundador junto al estadounidense Bernie Sanders de la organización Internacional Progresista (IP en inglés) y fue también ministro de Finanzas del gobierno griego.

En declaraciones aparte, Varoufakis agradeció a López Obrador sus gestiones para liberar a Julian Assange, el fundado de WikiLeaks, injustamente preso en Reino Unido con el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos, donde lo acusan ilegítimamente de espía y puede ser condenado a perpetuidad e incluso a muerte.

Las autoridades de Estados Unidos le tienen a Assange un expediente de una veintena de presuntos delitos por las informaciones y documentos que filtró en su portal WikiLeaks, en los que expuso los abusos cometidos por las tropas estadounidenses en Iraq y Afganistán.

López Obrador ha denunciado que eso no es traición ni espionaje, sino derecho a la información y le preguntó al Gobierno de Estados Unidos por qué entonces no juzgan también a The New York Times y otros grandes diarios que publicaron dichas informaciones.

El intelectual y político greco-australiano calificó de maravillosa la reunión con el inspirador presidente mexicano. Le agradecí su firme apoyo a nuestra campaña para liberar a Julian Assange», escribió también en su cuenta de Twitter.

Reveló que, entre otros temas, hablaron de lo que el denomina nueva guerra fría y consideraron que su desarrollo engendra una necesidad urgente para un nuevo Movimiento No Alineado y un Nuevo Orden Económico Internacional.