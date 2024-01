Más de 300 arrestos en protestas a favor de Palestina en Nueva York

Una manifestación a favor de Palestina terminó este lunes con al menos 325 arrestos en Nueva York, según informó el Departamento de Policía de esa urbe estadounidense.

Los activistas bloquearon los puentes de Brooklyn, Manhattan, el de Williamsburg y el túnel Holland con carteles que decían “levantar el asedio a Gaza” y “poner fin a la ocupación” de Israel a los territorios palestinos.

Este lunes las acciones en solidaridad con Palestina llegaron hasta la Bolsa de Nueva York, donde los reunidos exclamaron: “¡Si no conseguimos justicia, entonces ustedes no tendrán paz!”

Exigieron desde Wall Street “¡¡no más dinero para la maquinaria de guerra estadounidense/israelí!!”, de acuerdo con videos que circularon en redes sociales.

Uno de los mensajes publicados en X por el movimiento The People’s Forum subrayó que “mientras continúa el genocidio en Palestina, Wall Street obtiene miles de millones en ganancias gracias a la maquinaria de guerra estadounidense/israelí y su sistema de apartheid y ocupación. Decimos ¡NO!”.

Activists shut down New York City traffic by simultaneously blocking three bridges and the Holland Tunnel in solidarity with Palestine.



Organizers say the coordinated action stops business as usual during a U.S. financed genocide and draws attention to Palestinians in Gaza who… pic.twitter.com/785fUJDw7h