Matanzas gana la Liga Élite y se corona por vez primera en el Victoria de Girón

Momento del triunfo de Matanzas. Foto: Mónica Ramírez/JIT.

Por primera vez en su historia tras jugar una serie de playoff, Matanzas se coronó campeón esta noche en sus propios predios del estadio Victoria de Girón, al titularse en la Segunda Liga Élite del Béisbol Cubano.

En el desafío, amenazado por lluvia, los yumurinos superaron convincentemente a los artemiseños, doce carreras por cinco, sabiendo venir de abajo en las primeras entradas, como suelen hacer los equipos grandes.

Los visitantes habían abierto el marcador en el mismo primer inning. El oportuno Dennis Laza conectó jonrón con dos en bases (La Tejera y Dayán García), para poner la pizarra 3-0.

La reacción de los locales no se hizo esperar y en ese capítulo empataron a tres, mediante indiscutibles de Manduley y Samón, aprovechando también dos errores a la defensa de los cazadores.

Los yumurinos superaron convincentemente a los artemiseños, doce carreras por cinco. Foto: Abel Rojas Barallobre/Juventud Rebelde.

Ante un abarrotado Victoria de Girón y sin titubeos, los artemiseños se fueron arriba en el tercero, llegando a cinco carreras, por boleto de La Tejera, indiscutible de Dayán y error del jardinero central yumurino.

Los matanceros descontaron dos en el cuarto, para empatar otra vez el desafío a cinco anotaciones. El clásico puntillazo lo dio Samón en el quinto, al despachar decisivo cuadrangular ante el relevista Yunieski García.

Pero los discípulos de Ferrer no se conformaron y siguieron ampliando, para asegurar el triunfo. La séptima cayó por inatrapable de Blanco, que luego se robó segunda, y jit de Noroña.

Los visitantes habían abierto el marcador en el mismo primer inning. Foto: Abel Rojas Barallobre/Juventud Rebelde.

Tras polémico out en segunda por la defensa de Matanzas, Ariel Sánchez conectó vuelacercas en el sexto para despejar dudas. Luego, llegaría un racimo de cuatro carreras de Matanzas, que sentenciaría el choque.

En el encuentro, los artemiseños cometieron siete errores al campo, por uno solo sus rivales. A la ofensiva, los yumurinos conectaron 13 indiscutibles, por ocho los visitantes.

Ganó el derecho Noelvis Entenza, quien en tres y un tercio, solo permitió dos jits y recetó tres ponches. El revés correspondió a Yunieski García y el punto en juego salvado fue para el refuerzo pinareño Frank Luis Medina.

Más allá de los números del encuentro, las palmas para Matanzas que le da un añorado triunfo a su afición en el Victoria de Girón, pero también el reconocimiento a Artemisa, por llegar contra todo pronóstico y estar por vez primera en su corta historia en una final del béisbol cubano.

El conjunto dirigido por Yulieski González demostró valor y que tiene mucho para dar, de cara a venideras temporadas. Además, enfrentó sensibles bajas durante la final por lesiones o contratos en el exterior.

Este martes, los artemiseños jugaron prácticamente sin los refuerzos, con la base del elenco que primero los hizo llegar a la Liga Élite, luego incluirse entre los cuatro mejores y posteriormente luchar por el cetro.

Es un resultado histórico tanto para artemiseños como para yumurinos. Representa la séptima ocasión que los cocodrilos son campeones nacionales, pero muchos años tuvieron que pasar para que pudieran disfrutar de ese triunfo en su propio palacio.

La segunda edición de la Liga Élite demostró más calidad y entrega de nuestros peloteros que la primera versión. Y, lo más importante, se llenaron los estadios, como expresión del espectáculo beisbolero que necesita nuestro pueblo.

Tras polémico out en segunda por la defensa de Matanzas, Ariel Sánchez conectó vuelacercas en el sexto para despejar dudas. Foto: Abel Rojas Barallobre/Juventud Rebelde.

Yulieski González: No me gusta justificar, pero hay jugadas que deciden partidos

“Perdimos y no me gusta justificarme, pero hay jugadas que deciden partidos, que son difíciles de entender. Pero, son decisiones que toman los árbitros y no se pueden cambiar.

“De todos modos, Matanzas jugó mejor que nosotros. Erramos mucho a la defensa.

“Es mi primera vez como director. Trataré de seguir dando mis mejores conocimientos. Y estoy preparado para seguir luchando con los cazadores. Este premio se lo merecen.

“Igualmente, estoy muy contento con la afición. Nos siguieron hasta aquí y llenaron como nunca el 26 de Julio. Les digo que sigan creyendo en los cazadores”.

Samón: Por primera vez soy campeón nacional

Ante un abarrotado Victoria de Girón, Matanzas abrazó el triunfo. Foto: Abel Rojas Barallobre/Juventud Rebelde.

“Cada día, salía al terreno a apoyar el equipo y ahí está la victoria. Me siento muy contento, porque por primera vez en mi carrera deportiva (21 SN) soy campeón nacional.

“Pienso ahora dedicarme a la familia por un tiempo. El próximo año si se da otra Liga Élite no participaré, porque creo que no se cuenta con las mejores atenciones.

“Jugaré con Camagüey en la Serie Nacional y, si hay alguna experiencia con el equipo Cuba, también estaré”.

Entenza: Artemisa le dio un colorido a los playoffs que no me esperaba

“Trabajé con mucho cuidado para darle el alegrón a este pueblo de Matanzas, que se lo merece. También, el reconocimiento para Artemisa. Le dio un colorido a los playoffs que ni yo mismo me esperaba”.

Manduley: El Grillo es un jugador de máximo nivel

“La relación entre El Grillo y yo ha salido bastante bien. Gracias a Dios habíamos tenido la oportunidad de estar juntos en varios equipos Cuba, a veces, en la misma posición, pero yo he jugado en el campo corto y segunda, y aquí en Matanzas ha salido todo muy bien alrededor de segunda.

“Él es un jugador de máximo nivel y somos buen equipo. Estoy muy contento con ser campeón con Matanzas”.

Armando Ferrer: La clave estuvo en la unión y la disciplina

Los visitantes habían abierto el marcador en el mismo primer inning. Foto: Abel Rojas Barallobre/Juventud Rebelde.

“Tener la selección que teníamos nunca me presionó. Dirigí sin ningún tipo de presiones y los peloteros también jugaron sueltos.

“Creo que la clave del éxito estuvo en la unión y la disciplina. Si malo es tener tantas figuras, malo es no tenerlas. El equipo completo tributó a este resultado.

“Y algo que nos motivó mucho fue este estadio Victoria de Girón. El béisbol mueve grandes multitudes.

“El reconocimiento para Artemisa. Fue un conjunto con el que no se contaba en los pronósticos y hubo que ganarle en el sexto juego”.

Frank Luis Medina: Cambié el método y salió la velocidad esperada

“Me prepararé para este playoff. Tuve que hacer un cambio en el entrenamiento, porque en Industriales era abridor.

“Cambié el método, incrementé la capacidad, activé las vías rápidas del cuerpo y salió la velocidad esperada, 95 millas por hora.

“Estoy listo para cualquier llamado del equipo Cuba y también debo regresar a Italia”.

Más allá de los números del encuentro, las palmas para Matanzas que le da un añorado triunfo a su afición en el Victoria de Girón. Foto: Abel Rojas Barallobre/Juventud Rebelde.

Artemisa quedó subcampeón. Foto: Abel Rojas Barallobre/Juventud Rebelde.

Armando Ferrer condujo a los cocodrilos al triunfo. Foto: Abel Rojas Barallobre/Juventud Rebelde.

Matanzas, campeón de la Segunda Liga Élite. Foto: Abel Rojas Barallobre/Juventud Rebelde.

Tomado de Cubadebate